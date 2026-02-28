A distanza di poche ore dalla finale, cambia nuovamente la classifica degli scommettitori: ecco chi potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2026.

Chi vincerà Sanremo 2026?

Stasera andrà finalmente in onda la finale del Festival di Sanremo 2026. Tra poche ore dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione della kermesse musicale e di certo non sono esclusi inaspettati colpi di scena. In questi giorni, il pubblico si sta godendo le 30 canzoni che i Big hanno presentato sul palco dell’Ariston e di certo la gara sembra essere apertissima.

Nel mentre nelle ultime ore a intervenire nuovamente sono stati gli scommettitori, che hanno stilato una nuova classifica sul possibile vincitore del Festival. Le quote dei Big sono infatti cambiate per l’ennesima volta e dunque quello che tutti si chiedono è: ma chi sarà a trionfare?

Andiamo a scoprire cosa dicono gli scommettitori e chi potrebbe vincere Sanremo 2026. Al decimo posto ci sono LDA e Aka7even, quotati a 81.00. Subito dopo il duo troviamo Fulminacci (71.00), Nayt (61.00), Tommaso Paradiso (51.00) e Ditonellapiaga (21.00).

Al quinto posto, per gli scommettitori, c’è Arisa, quotata a 9,00, seguita da Sayf, quotato a 6.00. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Serena Brancale, quotata a 5.00. Secondo posto per Fedez e Marco Masini, quotati a 3.75. Per i bookmakers però a classificarsi al primo posto potrebbe essere Sal Da Vinci, quotato a 3.00.

Cosa accadrà dunque? Potrebbe essere proprio il cantante partenopeo a vincere questa edizione del Festival della canzone italiana? Non resta che attendere stasera per scoprirlo. Appuntamento con la finale su Rai 1, naturalmente alle ore 20:40.

