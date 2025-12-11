Nel corso di una recente intervista, Levante ha dichiarato di essere sapiosessuale. Ecco cosa significa e le dichiarazioni della cantante.

Le parole di Levante

Sono mesi ricchi di impegni, questi, per Levante. La cantante infatti, oltre ad aver rilasciato di recente il suo nuovo singolo, ha anche annunciato il suo ritorno live. In primavera l’artista siciliana partirà per una lunga tournée teatrale, che la porterà in giro nelle principali città italiane. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. A febbraio Claudia tornerà anche sul palco del Teatro Ariston, tra i Big del Festival di Sanremo 2026. Il brano che presenterà anticiperà con ogni probabilità il suo prossimo album di inediti, attesissimo da tutto il pubblico.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore la voce di Vivo è stata ospite del programma di Radio Deejay Say Waaad?!? e nel corso della chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato. Levante ha infatti dichiarato di essere sapiosessuale. Ma cosa significa questo termine? Come ha spiegato lei stessa, le persone sapiosessuali sono attratte, oltre che dall’aspetto fisico di una persona, anche dalla sua mente. Parlando dunque del rapporto con il suo compagno Pietro, padre di sua figlia, Claudia ha affermato:

“Sono sapiosessuale. Cosa significa? Sapiosessuale è colui o colei che è attratto dalla conoscenza. Per parlare del mio compagno Pietro, che è il padre di mia figlia, è un uomo veramente molto bello, un bonazzo. Però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio. Io lo adoro. Parliamo di filosofia, di tutto, e io rimango lì come appesa, come una babba”.

Levante nel mentre si prepara ad affrontare mesi intensi e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.

