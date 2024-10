Nuova puntata del Grande Fratello, nuovo televoto. Stasera infatti nel corso della diretta scopriremo chi sarà il concorrente più votato e amato dal pubblico. Nell’attesa però scopriamo cosa ci dicono in merito i sondaggi.

I sondaggi del Grande Fratello

Sta per arrivare una nuova puntata del Grande Fratello. A ormai un mese di distanza dall’inizio del programma, il pubblico sta seguendo tutto ciò che accade all’interno della casa e in queste ore è arrivata una notizia che non è passata inosservata. Due concorrenti infatti voleranno in Spagna per entrare al Gran Hermano, mentre una concorrente del reality spagnolo giungerà a Roma per far parte del programma. Si tratterà di un vero e proprio gemellaggio e di certo ne vedremo di belle. Stasera nel mentre scopriremo l’esito del nuovo televoto, che stavolta non sarà eliminatorio. A scontrarsi in nomination ci sono Yulia Bruschi, Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Ma cosa accadrà e chi sarà immune delle prossime votazioni? In attesa di scoprirlo, in questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro gieffino preferito. Andiamo dunque a scoprire i risultati. A risultare la meno votata è stata Yulia, con il 18% dei voti. A seguire troviamo Amanda con il 26% dei voti, Amanda con il 28% e Lorenzo, risultato essere il più amato e il più votato con il 29%.

Al momento dunque risulta essere proprio Spolverato il più votato del Grande Fratello. Tuttavia vi ricordiamo che nel corso delle prossime ore tutto potrebbe ancora accadere e le cose dunque potrebbero del tutto cambiare. Il televoto infatti resterà aperto fino alla diretta di questa sera e gli utenti dunque potranno ancora avere la possibilità di votare il proprio concorrente preferito.

Ma cosa accadrà dunque e chi la spunterà stasera? Non resta che attendere per scoprirlo.