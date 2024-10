Prima della sua scomparsa a soli 31 anni, Liam Payne ha realizzato un gesto molto toccante, che ha commosso tutti.

Il gesto di Liam Payne

Mentre sui media, social e giornali si parla della morte del cantante Liam Payne, emerge un particolare molto commovente. Un ultimo gesto che l’artista degli One Direction ha fatto prima della sua scomparsa.

Come si apprende da TMZ e Page Six, Liam Payne prima della sua morte ha donato delle importanti somme di denaro mediante la piattaforma di GoFundMe:

“Ha donato ingenti somme di denaro a molte persone. L’ha fatto per diversi giorni. In una sola notte ha donato circa 10.000 sterline. In altre giornate ha donato 2.300 sterline a un ragazzo di 28 anni di nome Jack, a cui era stato diagnosticato un linfoma al quarto stadio.

Poi ha donato 770 sterline a un sopravvissuto a una sparatoria in una scuola, 2.223 sterline a una bambina di quattro anni sopravvissuta a un ictus. 3.833 sterline a una bambina di quattro anni, alla quale è stato diagnosticato un tumore. Poi anche 3.500 sterline a un ragazzo che aveva bisogno di cure molto costose. Si tratta dell’ultimo bellissimo gesto della star inglese“.

Le parole di Liam

A proposito di questa donazione, Liam Payne aveva condiviso un video su SnapChat, in cui spiegava il perché di questi suoi gesti e sperava che potessero essere anche da monito verso i fan a fare lo stesso.

Il cantante ha dichiarato di essersi sentito sempre molto fortunato e privilegiato, anche se non è un supereroe, non ha alcun potere e non fa dei mestieri come il meccanico o chirurgo, ma pensa comunque di poter fare qualcosa per essere d’aiuto:

“Non importa quanto piccola o grande sia la donazione. Tutto ciò che conta è fare la propria parte per aiutare chi ha bisogno. E io sento di doverlo fare”.

Così Liam Payne ha confidato che da padre resta sempre molto colpito perché pensa che ognuno di quei bambini potrebbe essere suo figlio e quindi se può dare un contributo lo fa. Per questo ha giustamente pensato di fare delle donazioni e trova ingiusto che nel 2024 i bambini affetti da malattie debbano sottoporsi a cure mediche a pagamento, anziché gratuite.

“Non posso non guardare un bambino malato e non vedere Bear. Non posso e non lo farò. Quindi quando leggo una storia io faccio la mia parte, ci sono! Ci sono e sono pronto a d aiutare.Io non chiedo che la gente dica bravo o che sono fantastico, non me ne frega un c**o di quello che la gente pensa di me. Non lo faccio per prendermi i complimenti, ma per invogliare anche altri. Ciò che mi interessa è che quel bambino possa vivere la vita che gli spetta. Tutto qui”, ha detto Liam Payne.

Questo l’ultimo gesto del cantante ha commosso il web, che oggi piange la sua prematura scomparsa.