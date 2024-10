Dopo il primo messaggio da parte della famiglia e i ringraziamenti del papà ai fan per la vicinanza, ora sui social rompe il silenzio anche la sorella di Liam Payne. Il post è straziante.

La straziante lettera della sorella di Liam Payne

Si fa ancora fatica a credere a quello che è successo. La morte di Liam Payne a soli 31 anni a Buenos Aires, mercoledì scorso, è ancora una ferita troppo aperta. Nelle scorse ore suo papà ha raggiunto la città e raggiunto l’hotel in cui suo figlio ha perso la vita, confortato dai tanti fan presenti.

A seguito dell’omaggio dei suoi compagni degli One Direction, così come di amici e colleghi come Rita Ora o Shawn Mendes, ora a parlare per la prima volta è la sorella di Liam Payne, Ruth.

Con uno struggente e toccante post, ha voluto esprimere tutto il suo dolore per questa gravissima perdita. E lo fa parlandone al presente:

«Io non credo che questo stia accadendo. Molte volte ho parlato pubblicamente e con orgoglio di Liam, ma mai della sua vita come sorella. Liam è il mio migliore amico, nessuno è mai riuscito a farmi ridere quanto lui, le sue imitazioni mi facevano sempre venire le rughe e lui amava vedere quanto riusciva a far ridere. Mi dispiace di non averti potuto salvare».

Poi il ricordo del trasferimento di Liam Payne a soli 17 per inseguire i suoi sogni e il fatto che non riuscisse a stargli troppo lontano durante il suo periodo a X Factor. Poi una serie di ricordi e momenti trascorsi insieme.

In seguito Ruth ha aggiunto ancora: «Liam amava i 1D, amava i suoi fratelli. Metteva su una canzone dopo l’altra, che era stata registrata, ma non era mai stata ascoltata, e ci sedevamo a fare un miniconcerto degli 1D. Liam sapeva che poteva chiamarmi in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno e che avrei risposto o che sarei sempre andata a prenderlo se avesse avuto bisogno di tornare a casa. Le nostre telefonate… finivano sempre con “mi manchi”, “ti amo”».

Il messaggio di Ruth per Liam

In seguito la sorella di Liam Payne ha ricordato come suo fratello vivesse per la musica e le sue qualità erano innegabili. Lo ascolterebbe anche tutto il giorno.

Poi un altro passo del messaggio da brividi: «Sul mio telefono tengo degli appunti sulle “cose da dire a Liam”, in modo che quando non ci sentiamo per qualche giorno poi posso aggiornarlo su tutto. Adesso non potrò più aggiornarlo. Il mio cervello fa fatica a mettersi in pari con quello che sta succedendo e non capisco… non capisco dove sia andato».

Rivolgendosi poi direttamente a suo fratello Liam Payne, Ruth ha scritto che vorrebbe raggiungerlo, immaginando scenari e momenti che chissà quante volte hanno vissuto insieme. Ha ricordato ancora che è sempre stato divertente passare del tempo con lui, per poi sottolinearne l’immenso talento.

In seguito Ruth, la sorella di Liam Payne ne ha ricordato la gentilezza e quanto fosse orgogliosa di lui, per poi aggiungere che voleva semplicemente essere amato e non ha forse mai creduto troppo nel bravo. Ma spera ora possa vedere quanto fosse amato.

Infine, la sorella di Liam Payne ha scritto: «Grazie per aver cambiato la mia vita, grazie per gli incredibili ricordi, grazie per essere stato il miglior fratello e amico che abbia mai avuto! Ci prenderemo cura di Bear e lui saprà sempre quanto sia incredibile suo padre e quanto tu lo idolatri. Mi dispiace di non averti potuto salvare. Ti amo, oh quanto manchi al mio cuore. Un’ultima volta voglio che tu sappia che sono qui se hai bisogno di qualcosa, guiderei fino alla fine dell’universo per riportarti indietro», ha concluso.