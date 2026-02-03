Il comico Lillo affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini il 27 febbraio

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a una quarta serata all’insegna della risata. Sarà Lillo (Pasquale Petrolo) ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione dell’appuntamento di venerdì 27 febbraio, dedicato interamente alle cover e ai grandi successi del passato.

Sebbene sia la sua prima volta nel ruolo di co-conduttore ufficiale, l’Ariston non è un territorio inesplorato per l’attore romano. Già nel 2011, infatti, Lillo aveva partecipato alla serata dei duetti insieme allo storico compagno Greg e alla band Latte e i suoi derivati, accompagnando Max Pezzali in un’esibizione rimasta nei ricordi del pubblico. Questa partecipazione segna un ritorno attesissimo, portando la sua cifra stilistica inconfondibile nel cuore della gara canora più importante d’Italia.

Leggi anche: Fedez si prepara per Sanremo e sceglie Luca Jurman come vocal coach

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X