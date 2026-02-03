Nel corso di una nuova intervista, Serena Rossi riaccende le speranze su Mina Settembre 4. La fiction Rai potrebbe tornare in onda.

Mina Settembre 4 si fa?

È trascorso esattamente un anno dalla fine della terza stagione e quello che tutti i fan si sono domandati in questi mesi è: ma Mina Settembre 4 si fa? Nonostante il successo che la fiction Rai ha ottenuto in questi anni, e nonostante le richieste del pubblico, attualmente non è giunta alcuna conferma in merito al ritorno della serie.

Nel corso dell’ultimo periodo numerose sono state le indiscrezioni su quello che sarebbe potuto accadere, tuttavia i vertici dell’azienda non hanno confermato le voci di corridoio. Adesso però a riaccendere le speranze è stata Serena Rossi, protagonista della fiction.

Nel corso di un’intervista con Tv Sorrisi & Canzoni, l’attrice ha parlato della possibilità di vedere in onda Mina Settembre 4. La serie infatti, in futuro, potrebbe tornare con nuovi episodi. In merito la Rossi ha dichiarato:

«Per ora è in pausa. Quest’anno, quando avrei potuto girarla?».

Le idee dello sceneggiatore sulla trama

Parole, quelle di Serena Rossi, che riaccendono le speranze in merito alla messa in onda di Mina Settembre 4. Mentre attendiamo di capire quale sarà il futuro della fiction Rai, lo scorso anno lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha dichiarato di avere già diverse idee per la trama delle nuovi possibile puntate. Intervistato da FanPage ha così dichiarato:

«Ho già le mie idee, ma mi dovrei confrontare con Fabrizia Midulla. Prendiamo insieme tutte le decisioni. Sia io che lei abbiamo in mente le possibili evoluzioni della storia però è un lavoro che coinvolge tante persone che devono essere d’accordo. Sembrerà assurdo ma le mie idee potrebbero fermarsi perché magari non piacciono. Quindi ho imparato a non investire troppo tempo sulla prima idea che mi viene in mente, devi trovare quella giusta per tutti. Meglio partire con la mente aperta».

