Tra castelli in Francia e società: ecco come viene gestita la fortuna dell’ultimo Imperatore della moda

Dopo la scomparsa di Valentino Garavani, l’attenzione si è spostata dal red carpet ai documenti contabili. Non parliamo di un’azienda pubblica come per altri colossi della moda, ma di un tesoro privato fatto di arte, immobili da sogno e barche leggendarie.

A tenere le fila di questo impero non ci sono solo i membri della “famiglia allargata”, ma due figure tecniche che da anni muovono i fili dietro le quinte: l’ingegnere italiano Piero Villani e l’avvocato olandese Ronald Feijen. Sono loro i veri custodi delle chiavi (e dei segreti) di un patrimonio che spazia dall’Italia alla Manica e che, si vocifera, si aggiri intorno ai due miliardi di dollari.

I due volti dietro le casseforti di Guernsey e Milano

Non è un mistero che Valentino preferisse la discrezione delle holding estere. Il cuore finanziario batte tra la V.G. Image nell’isola di Guernsey e la Liter di Milano. Queste società non sono semplici scatole vuote, ma i motori che mantengono in vita proprietà incredibili. L’ingegnere Villani e l’avvocato Feijen compaiono in ogni documento cruciale. Gestiscono tutto: dalle perdite milionarie (ma puntualmente ripianate) della villa romana sull’Appia Antica, fino alle strategie della fondazione che cura l’archivio storico dello stilista.

Il Castello di Wideville e lo yacht da un milione l’anno

Il pezzo forte della collezione immobiliare resta il Castello di Wideville, una dimora del Cinquecento vicino a Parigi. Acquistato negli anni ’90 per una cifra che oggi sembra irrisoria rispetto al valore di mercato, rappresenta il “gioiello della corona” della successione.

Ma il lusso estremo ha costi altrettanto estremi. Prendiamo il TM Blue One, lo yacht di 46 metri simbolo delle estati di Valentino: solo la manutenzione e la gestione pesano sui conti per oltre un milione di euro l’anno. Una cifra che solo un patrimonio solido e ben gestito può sostenere senza vacillare.

Chi erediterà il tesoro di Valentino?

Senza figli diretti, la successione si preannuncia come un puzzle di affetti storici. In pole position ci sono ovviamente Giancarlo Giammetti, ex compagno e stretto collaboratore di una vita, il compagno Bruce Hoeksema, la famiglia Souza e il pronipote Oscar Garavani.

Tuttavia, il vero valore dell’eredità resta difficile da calcolare. Non essendoci più la “Maison” (venduta nel 1998), il patrimonio è frammentato in beni personali, opere d’arte inestimabili e investimenti finanziari protetti da una fitta rete societaria. Una cosa è certa: nulla si muoverà senza il via libera dei due “sovrintendenti” Villani e Feijen.

