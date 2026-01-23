La partita di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 contro la statunitense Iva Jovic: chi ha vinto

Agli Australian Open Jasmine Paolini sfida Iva Jovic: com’è andata la partita

Chi ha vinto tra Jasmine Paolini e Iva Jovic agli Australian Open?

Nuova giornata di tennis. In campo questa mattina agli Australian Open è Jasmine Paolini. Che risultato ha fatto? La tennista, numero 8 al mondo, ha sfidato la statunitense Iva Jovic (numero 27 al mondo), in una partita decisamente molto combattuta.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel ranking ATP, davanti a lui solo a Sinner e Alcaraz

Ma chi ha vinto agli Australian Open tra Jasmine Paolini e Iva Jovic e qual è il risultato?

Primo set Australian Open: Jovic in vantaggio su Paolini

La partita degli Australian Open tra Jasmine Paolini e Iva Jovic si è aperta con un primo set nettamente a favore della statunitense, che si è portata subito in vantaggio con un netto 6-2 ai danni della tennista italiana.

Per Jasmine, dunque, la gara è parsa subito in salita, ma non si è data subito per vinta. Anzi.

Secondo set

Nell’altalenante match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, i secondo set è stato decisamente più movimentato.

LEGGI ANCHE: Australian Open, con Sinner non c’è partita! Jannik incontenibile contro Duckworth: il risultato del match

L’atleta azzurra, infatti, ha provato ad accorciare le distanze, portandosi tra scambi difficili e misurati, sul parziale di 5-5, vedendosi però nuovamente scavalcare dalla sua avversaria, che è andata avanti sul 6-5.

In seguito Jasmine Paolini ha riacciuffato nuovamente il punteggio sul 6-6, portandosi al tiebreak.

La statunitense però ha fatto valere ancora una volta la sua forza vincendo la partita con il 7-6 contro Jasmine Paolini.

Gli altri risultati agli Australian Open

Non solo Jasmine Paolini questa mattina.

Ricordiamo, intanto, che nella notte il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz ha avuto la meglio contro Corentin Moutet (numero 37) con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1. Bella vittoria anche per la numero 1 del tabellone femminile, Aryna Sabalenka, che ha sconfitto Anastasija Potapova in due set.

CREDITI FOTO: Dubreuil Corinne / ABACA / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.