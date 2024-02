Sanremo 2024, Angelina Mango perde la custodia del premio (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Angelina Mango ha pubblicato un video in cui ha rivelato di aver perso la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024.

L’appello di Angelina Mango

Non molte ore fa Angelina Mango è stata proclamata vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e per tale ragione prenderà parte anche all’Eurovision Song Contest tra qualche mese. La sua vittoria non è stata certo esente da polemiche dopo tutto ciò che è accaduto nella serata delle cover con Geolier e poi durante il televoto nella serata finale.

In molti si sono schierati contro il suo trionfo e lei ha risposto durante la conferenza stampa di domenica mattina:

“Mi dispiace molto per questo tweet. Non l’avevo letto. Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Comunque io della mia vittoria mi sono accorta stamattina, quando sono uscita dall’albergo e c’erano le persone che mi accoglievano.

Me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio, non è una classifica”.

Spostandoci, però, per un attimo da tutte le polemiche possiamo andare a parlare di un momento molto divertente che ha visto come protagonista proprio Angelina Mango. La giovane cantante ha lanciato sui social un appello a tutti i fan dopo averli informati di aver perso la custodia del premio ricevuto a Sanremo 2024.

L’artista ha rivelato di non sapere dove si trovi e per tale ragione al momento sta trasportando la statuetta dentro una borsa normale. Tale rivelazione ha suscitato l’ironia del web: “Mi ha fatto morire questa cosa, io avrei perso pure il premio“. O ancora “no vabbè, sei fantastica” oppure “qualcuno l’avrà messa in vendita“. Cosa sarà successo e dove l’avrà lasciata?

Vedremo se presto riceveremo risposta oppure se la custodia è andata persa per sempre. Vi terremo aggiornati su questa avventura di Angelina.