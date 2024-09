Forse non lo sapevate da Lino Giuliano di Temptation Island e Armando Incarnato di uomini e Donne hanno recitato insieme in un film

Forse non ve ne siete accorti ma nel film in cui recita Armando Incarnato, volto noto di Uomini e Donne, compare anche Lino Giuliano di Temptation Island. Ecco il video.

La scena con Lino Giuliano e Armando Incarnato

Quest’oggi parliamo di due volti ormai noti al grande pubblico per le loro apparizioni televisive. Da una parte troviamo Armando Incarnato, storico Cavaliere di Uomini e Donne, mentre dall’altra parte c’è Lino Giuliano, che in molti hanno conosciuto durante la sua partecipazione a Temptation Island. Entrambi sono personaggi che fanno molto discutere gli spettatori e li dividono sul web.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, tra i tentatori anche alcuni ex corteggiatori dell’ultima edizione di Uomini e Donne (FOTO)

Forse non vi ricordate che in passato li abbiamo già visti insieme in un video su TikTok in cui ricreavano una scena di Gomorra. Quest’anno inoltre si sono ritrovati in quello che dovrebbe essere il film “Nati pregiudicati“. Sappiamo infatti che Armando avrebbe dovuto avere un ruolo di rilievo all’interno del lungometraggio, come lui stesso aveva affermato:

“È un film indipendente, patrocinato dal Comune di Napoli, dove tutti abbiamo lavorato senza percepire un euro.[…] Far capire loro che, a volte, i giovani decidono di intraprendere la strada sbagliata. Siamo stati a parlare con i detenuti del regime di massima sicurezza del carcere di Secondigliano e dai loro racconti è emerso il dolore per certe scelte fatte“.

Qualcuno, come possiamo vedere qui sotto, ha notato che in una scena compare anche Lino Giuliano! Non è ben chiaro quali ruoli abbiano o quante battute abbia l’ex volto di Temptation dentro al film. Per ora dobbiamo accontentarci di questo stralcio.

Voi ve lo aspettavate di ritrovarli insieme ancora una volta a distanza di quattro anno dal video di TikTok in cui hanno riprodotto una scena di Gomorra? Adesso Armando si riconcentrerà sulla ricerca dell’amore a Uomini e Donne, mentre Lino Giuliano dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello.