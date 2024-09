Secondo alcune indiscrezioni una fidanzata, che sta per essere annunciata, avrebbe un legame con un ex volto di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island sta per avere inizio e continuano a spuntare varie segnalazioni, questa volta in merito a una fidanzata che non è neanche ancora stata annunciata.

La segnalazione su Temptation Island

Proseguono le segnalazioni sulla stagione autunnale di Temptation Island ancora prima della messa in onda delle puntate. Come spesso accade, infatti, dopo che le coppie vengono presentate dai canali ufficiali del reality iniziano a sopraggiungere delle indiscrezioni da parte di chi afferma di conoscerle nella vita reale.

Tutto ciò è già capitato per Alfred, per esempio, quando una ragazza ha scritto sui social che in passato ci ha provato con lei. Nelle ultime ore però sono arrivati dei rumor su due concorrenti che non sono nemmeno stati ancora stati introdotti. La prima riguardava un fidanzato “avvantaggiato con le corna perché le ha già fuori“, mentre la più recente riguarda una fidanzata.

Deianira Marzano ha infatti scritto sul proprio profilo Instagram che molto presto vedremo una nuova coppia a Temptation Island. La fidanzata avrebbe un intreccio con un altro ex volto noto del reality. Amedeo Venza, poi, ha pubblicato la foto (con il viso coperto) della persona in questione aggiungendo: “Tentava di emularla in tutti i modi, è una storia lunga. Ci sta un ragazzo di mezzo tra le due“.

La segnalazione sulla futura fidanzata di Temptation Island

Ad oggi non conosciamo l’identità di nessuna delle due ragazze in questione, di conseguenza dovremo attendere per sapere maggiori dettagli in merito. Molto probabilmente i due esperti di gossip, non appena verrà annunciata ufficialmente la coppia di cui parlano, forniranno ulteriori dettagli. Per adesso non ci resta che aspettare ricordando che la nuova edizione di Temptation Island prenderà il via martedì 10 settembre 2024.

Ad oggi i concorrenti annunciati sono Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia e, infine, Anna e Alfred.