Nel corso di una recente intervista, Lino Giuliano è tornato a parlare di Raul Dumitras e ha lanciato una nuova frecciata all’ex volto di Temptation Island.

Le parole di Lino Giuliano

Due grandi protagonisti dell’edizione estiva di Temptation Island sono stati senza dubbio Lino Giuliano e Raul Dumitras. Tuttavia, come di certo in molti sapranno, tra i due fidanzati del reality show non è nata alcuna simpatia e dopo la fine del programma tra loro ci sono state non poche tensioni. Nelle ultime ore dunque è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Proprio Lino è stato ospite del podcast MondoCash e nel corso della chiacchierata è tornato a parlare di Raul. Parlando del rapporto con Dumitras così Giuliano ha dichiarato senza peli sulla lingua:

“Con Raul non siamo in ottimi rapporti, ma mi è indifferente. Non mi piace come persona. Ci sono stati un po’ di disguidi sia all’interno del programma che fuori. Lui era competitivo nei miei confronti. A Raul piace stare al centro dell’attenzione”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Lino Giuliano ha lanciato una frecciata a Raul Dumitras che non è affatto passata inosservata. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti affermato: “Come mai è piaciuto così tanto? In tv il vittimismo va forte. Se piangi in tv hai vinto. Ma qualsiasi personaggio”.

Insomma pare dunque che tra Lino e Raul non corra buon sangue e che ancora oggi gli ex volti del reality show di Canale 5 non abbiano avuto modo di chiarirsi. Nel mentre solo negli ultimi giorni Giuliano è stato avvistato nello stesso locale della sua ex fidanzata Alessia Pascarella e in molti hanno iniziato a ipotizzare nuovamente a un ritorno di fiamma. A oggi però i due non hanno mai confermato i pettegolezzi, che sono dunque da considerarsi tali.