Ieri sera Tananai è arrivato al Forum di Milano per un concerto evento. A salire sul palco a sorpresa è stata anche Annalisa e i due hanno duettato sulle note della hit Storie Brevi.

Annalisa ospite di Tananai

È stato un 2024 ricco di successi per Annalisa. Dopo aver scalato le classifiche con l’album E poi siamo finiti nel vortice, la cantante è tornata in gara al Festival di Sanremo con Sinceramente, che è senza dubbio una delle canzoni più amate dell’anno. In seguito la Scarrone ha dato il via al suo lungo tour, che per mesi l’ha portata in giro in tutta Italia, dai palasport, all’Arena di Verona, fino alle location all’aperto più suggestive del nostro paese. Contemporaneamente l’ex allieva di Amici ha dominato l’estate con la hit Storie Brevi, in duetto con Tananai. Proprio questa collaborazione ha conquistato il pubblico e per mesi il tormentone ha fatto cantare e ballare tutti quanti.

Ma sapete come è nato questo duetto? A rivelarlo è stato proprio il cantante di Tango, che nel corso di un’intervista ha affermato: “Io ero partito per l’idea di produzione per i fatti miei. Poi il mondo sonoro si rifaceva molto a quella che è la voce di Annalisa e io stimandola e volendo fare un pezzo con lei da un po’, gliel’ho proposto”.

Ieri sera nel mentre proprio Tananai è arrivato al Forum di Milano per il primo di due concerti evento, che ovviamente hanno registrato il tutto esaurito. A sorpresa così a raggiungere il cantante sul palco è stata Annalisa, che è stata accolta con un’ovazione, e i due artisti si sono esibiti con la loro Storie Brevi, infiammando il pubblico.

Di recente intanto Tananai ha ammesso di sognare in futuro un intero album in collaborazione con la Scarrone e di certo già in molti attendono l’arrivo di questo progetto.