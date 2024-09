In queste ore a non passare inosservate sono state delle storie di Raul Dumitras e Lino Giuliano, che secondo qualcuno si starebbero lanciando frecciate.

Le storie di Raul Dumitras e Lino Giuliano

Due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Raul Dumitras e Lino Giuliano, che con i rispettivi viaggi nei sentimenti hanno appassionato tutto il pubblico. Tuttavia sembrerebbe che tra i due non ci sia molta simpatia e con il passare del tempo sono emersi alcuni retroscena sul loro rapporto che hanno fatto discutere il web. Nelle ultime ore come se non bastasse qualcosa ha spinto gli utenti a credere che Raul e Lino si stessero lanciando frecciate social e ovviamente l’accaduto non è passato inosservato.

LEGGI ANCHE: Chiedono a Belen di partecipare ad Affari tuoi e la sua risposta è una stoccata all’ex Stefano (FOTO)

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto è iniziato quando Dumitras ha postato sui suoi profili una storia che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Raul infatti ha affermato: “Uomini di nasce, non si diventa”. L’uso della dialetto napoletano tuttavia ha portato il web a credere che l’ex volto di Temptation Island si stesse riferendo proprio a Giuliano. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Lino ha condiviso una storia sfogo, che secondo i più sarebbe una sorta di replica a Raul Dumitras. L’ex fidanzato di Alessia Pascarella ha così dichiarato: “Visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa”.

Precisiamo che attualmente non è chiaro se tra Raul e Lino stiano realmente volando frecciate o se le storie dei due siano riferite ad altre persone. Di certo però il web si chiede già cosa accadrà nei giorni a venire, tuttavia non resta che attendere per saperne di più in merito.