Tra impegni natalizi e vita familiare, scopriamo come la conduttrice gestisce il successo e l’amore

Il rigore di un soldato racchiuso in un corpo che esala femminilità: è questa Federica Panicucci, volto storico dei palinsesti Mediaset, immagine di talento e autodisciplina. Se la vedi in televisione, a un primo sguardo potresti pensare a una finalista di un concorso di bellezza; poi la senti parlare e ti sembra di assistere alle selezioni di “Miss Intelligenza”. In realtà, la fascia che Panicucci meriterebbe è quella di “Miss Longevità”: da quasi quarant’anni è una presenza costante sul piccolo schermo, senza mai stancare. Ha da poco festeggiato cinquantotto primavere, che la vedono appagata tanto come professionista quanto come donna, con un compagno che ama, Marco Bacini, e due figli, Sofia e Mattia, avuti con Mario Fargetta. Con quest’ultimo Federica è stata sposata per nove anni, fino al 2015. Con Bacini, invece, fa coppia fissa dal 2016.

Gli appuntamenti natalizi su Canale 5

Anche quest’anno Panicucci sarà al timone del Concerto di Natale, in onda il 25 dicembre in prima serata, e di Capodanno in musica, previsto per il 31 dicembre. Canale 5 trasmetterà entrambi gli appuntamenti. Alla kermesse del 25 si esibiranno, tra gli altri, Orietta Berti, Michele Bravi, Sal Da Vinci e Gigi D’Alessio. Nonostante sia ormai una veterana, Panicucci sembra nutrire ancora l’emozione della prima volta e, in merito ai suoi imminenti impegni, afferma: “Sono molto felice e onorata di accompagnare gli italiani, ancora una volta, in delle serate speciali. La gratitudine verso la mia azienda, che mi affida momenti così simbolici e celebrativi, è tanta”.

Ha da poco festeggiato cinquantotto anni. La regola vuole che il compleanno si accompagni a dei bilanci. Anche per lei è così? «Assolutamente no. I bilanci richiedono tempo, e io non ne ho (ride. Ndr). Faccio un sacco di cose, non mi fermo mai. Peraltro, il compleanno è una ricorrenza che accolgo sempre con gioia e l’ultimo non ha fatto eccezione. Ho dato una grande festa. Il tempo trascorso a fare eventuali bilanci preferisco impiegarlo vivendo».

Il suo curriculum contempla esperienze molto diverse, alcune in linea con l’intrattenimento, altre con la cronaca. In quale contesto si sente più a suo agio? «Cerco di adattarmi a qualsiasi realtà televisiva. Fra poco festeggerò quarant’anni di carriera, durante i quali ho avuto esperienze molto entusiasmanti. Ognuna di esse mi ha arricchito a modo suo e continuo a credere che la prossima lo farà più della precedente».

La vita privata e il rapporto con i figli

I suoi figli hanno mai vissuto con disagio l’idea di una madre così famosa? «No, mai. Per loro sono una mamma qualsiasi, accomodante e severa quando serve. Del resto, non li ho mai esposti, crescendoli in un ambiente di serena normalità».

Da ciò che vediamo, tra lei e il suo compagno, Marco Bacini, sembra esserci ancora l’affiatamento dei primi tempi. «Abbiamo un rapporto molto intenso e stiamo bene l’uno con l’altra. C’è sempre il desiderio di ritrovarsi. Confermo, siamo affiatati. Alla nostra età, se si sta assieme, è perché ci si è scelti».

Che compagna è? Le è familiare la gelosia? «Una piccola quota di gelosia penso sia fisiologica. Ma se l’altro non ci dà motivo di sperimentarla, allora va tutto bene. E Marco non mi ha mai dato motivo per essere gelosa».

Nell’immaginario collettivo Federica Panicucci si perpetua come la fanciulla dai capelli lunghi del Festivalbar. Si riconosce in quella ragazza? «Ho ancora quell’entusiasmo, quella voglia di fare bene e quella fame di essere sempre in prima linea. In tal senso sì, sono uguale. È ovvio però che fisicamente gli anni mi abbiano un po’ cambiata, ma il contenuto dell’involucro è identico».

I segreti di bellezza e i rapporti professionali

A proposito di involucro, in tanti si domandano quale sia il segreto per conservarlo in questo stato. Sembra una trentenne. «Intanto grazie! Nessun segreto metafisico, nessuna formula magica (ride, NdR). È sufficiente avere rispetto di se stessi, mangiare sano e fare attività fisica. Insomma, volersi bene».

Lei ci ha abituato a una Federica Panicucci che non esce mai fuori dalle righe. Ci sono momenti in cui sfugge a questo rigore verso se stessa? Per esempio, a una riunione familiare possiamo immaginarla un po’ alticcia? «Direi alticcia mai, non sono una che ama perdere il controllo. Un bicchiere di vino sì, più che volentieri, ma gli eccessi li disdegno. Non sono quella che si ubriaca alle feste, perché penso che ci siano tanti altri modi per divertirsi, molto più sani. Ai miei figli ho insegnato la stessa cosa».

Ultimamente molti hanno parlato di presunti attriti tra lei e il suo collega Francesco Vecchi, con il quale conduce Mattino 5, che era assente alla sua festa di compleanno. «Non c’è nulla di vero. Abbiamo ottimi rapporti e tra noi non c’è nessuna tensione. Garantito».

Alcune sue colleghe hanno accettato la sfida di partecipare a Ballando con le Stelle, scoprendosi talvolta ballerine mancate. Lei si vedrebbe in quel contesto? «Francamente non ci ho mai pensato. Vi svelo un segreto: non sono affatto portata per la danza. Ho passioni da toscana verace, come le lunghe passeggiate in riva al mare. Mi rigenero così».

Quale tassello manca alla sua vita per poter dire: ecco, ho composto l’intero mosaico? «A fronte di tutto ciò che ho avuto, sarebbe sciocco concentrarsi su quello che manca, che non riesco a distinguere. Ho fatto tante cose, vissuto emozioni incredibili. Chissà, magari ci sarà un tassello mancante, ma dando un’occhiata d’insieme al mosaico di cui parla, faccio fatica a trovare i vuoti in cui sistemarlo. Sono una donna fortunata».

