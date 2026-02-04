Andiamo a leggere le anticipazioni della seconda e ultima puntata de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. Ecco la trama degli episodi finali della miniserie evento di Rai 1.

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, le anticipazioni della seconda puntata

Ieri sera su Rai 1 è partita la miniserie evento L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, che ha appassionato ben 4 milioni di telespettatori. La fiction è di Pietro Valsecchi ed è diretta da Michele Soavi e vanta un cast d’eccezione.

Tra i protagonisti troviamo infatti Ninni Bruschetta, Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza, Noemi Brando, Paolo Briguglia. E ancora Bernardo Casertano, Levante e Leo Gassmann.

Stasera intanto andrà in onda la seconda e ultima puntata de L’invisibile e le anticipazioni promettono grandissime emozioni. Nel corso degli episodi conclusivi della miniserie infatti scopriremo come terminerà la storia e assisteremo alla cattura del grande boss, che è stato latitante per 30 anni.

Trama episodi

Ma andiamo a leggere la trama degli ultimi due episodi de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro.

Dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra di Gambera è a terra. Ma l’operazione deve andare avanti: sul Monte Catalfano, un’altura che sovrasta Palermo, bisogna montare un’antenna necessaria a rafforzare il segnale delle intercettazioni radio. Ram e Dago si offrono di condurre la missione, ma un temporale violentissimo causa un’inaspettata tragedia: è un altro duro colpo per Gambera. Il Colonnello e i suoi uomini decidono di infiltrarsi a casa di Rosalia, la sorella del boss, per installare segretamente altre microspie. È in questa occasione che, nascosto in cucina, trovano un indizio che cambia tutto.

Leggiamo ora la trama del quarto e ultimo episodio.

Sfruttando quanto scoperto a casa di Rosalia, Gambera e i suoi uomini cercano di ricostruire i movimenti del boss nei mesi precedenti. Dopo aver analizzato un enorme quantitativo di dati, individuano una clinica palermitana dove Messina Denaro si sarebbe recato regolarmente negli ultimi anni e, accedendo al sistema online dell’istituto, trovano la conferma dei loro sospetti. Gambera decide di giocarsi il tutto per tutto: organizza così un’operazione colossale, coinvolgendo anche le forze del GIS e di altri Reparti Territoriali. La mattina del 16 gennaio l’operazione “Tramonto” raggiunge il suo culmine: è il momento della verità.

Quando va in onda L’invisibile e dove vederlo in streaming

Dopo aver letto le anticipazioni e la trama, vi state chiedendo quando va in onda la seconda puntata de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro? La miniserie, come annunciato, è composta solamente da due puntate.

La prima è andata in onda martedì 3 febbraio, alle ore 21.30 su Rai 1. La seconda invece verrà trasmessa sempre sul primo canale, in prima serata, stasera, mercoledì 4 febbraio.

Si potrà seguire la miniserie anche in streaming, collegandosi su RaiPlay, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer.

