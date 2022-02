1 Il presunto cast de L’Isola dei Famosi 2022

Mancano poche settimane alla partenza ufficiale de L’Isola dei Famosi 2022, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del reality show. Anche stavolta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che dopo il successo dello scorso anno è pronta a rimettersi in gioco. La prima puntata è stata fissata per lunedì 21 marzo, e sembrerebbe essere confermato il doppio appuntamento settimanale, previsto per il giovedì. Nel mentre in queste settimane si sta a lungo parlando dei probabili naufraghi, ma attualmente ancora nessuna conferma è arrivata.

Come sappiamo TvBlog ci ha svelato che quest’anno il cast de L’Isola dei Famosi 2022 sarà composto da concorrenti singoli e da coppie di concorrenti, e di certo ne vedremo di belle. Solo poco fa sempre il noto portale ha fatto anche sapere che gli autori starebbero valutando l’idea di avere in Honduras anche Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo! Come sappiamo solo qualche anno fa il fratello di Belen ha preso parte al reality. Stavolta però potrebbe tornare in gioco insieme a suo padre, nonostante le trattative non siano ancora concluse. Questo quanto si legge in merito:

“Come sappiamo l’edizione 2022 dell’Isola dei famosi vedrà in gara fra di loro coppie di concorrenti e concorrenti singoli. Oggi siamo in grado di darvi i nomi di una coppia di concorrenti che pare siano in predicato di prendere parte a questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Si tratta di Jeremias Rodriguez che dovrebbe essere in gara insieme al padre Gustavo Rodriguez. […] Un’accoppiata dunque di Rodriguez starebbe per approdare in questo programma, il papà ed il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez alla corte della bella e brava Ilary Blasi. Niente di certo, ma se ne sta parlando”.

Ma chi si sono gli altri presunti concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022? Rivediamo cosa sappiamo fino a ora.