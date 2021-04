1 Cambio per L’Isola dei Famosi

È ormai trascorso più di un mese da quando su Canale 5 ha debuttato la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Quest’anno come sappiamo a condurre il reality c’è Ilary Blasi, che per la prima volta si è messa alla prova con questa nuova avventura televisiva. Al suo fianco invece, nelle vesti di opinionisti, troviamo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, mentre inviato speciale in Honduras è Massimiliano Rosolino. In queste settimane così i naufraghi in gara quest’anno si stanno mettendo in gioco, e stanno appassionando milioni di telespettatori.

Per di più come se non bastasse Mediaset, dato il successo ottenuto dal Grande Fratello Vip 5, ha deciso di mandare in onda il reality per ben due volte a settimane, occupando le serate del lunedì e del giovedì. Tuttavia sembrerebbe che nelle ultime settimane gli ascolti dell’isola non starebbero soddisfacendo i vertici. Mentre la diretta del lunedì starebbe portando a casa ottimi risultati, la puntata del giovedì, che ormai va in onda in differita per evitare lo scontro con Supervivientes, non starebbe ottenendo i risultati sperati.

Per questo motivo pare che Mediaset abbia deciso di correre ai ripari, cambiando il giorno di programmazione per quanto riguarda la puntata del giovedì. Come svela Fanpage infatti sembrerebbe che a partire da maggio L’Isola dei Famosi andrà in onda il lunedì e il venerdì, tornando così rigorosamente alla diretta per il secondo appuntamento settimanale. Il reality occuperà dunque il posto che è appartenuto per quasi sei mesi al Grande Fratello Vip 5, con la speranza che gli ascolti possano tornare a decollare.

Nel mentre qualche ora fa è arrivato un retroscena su un naufrago, che è stato costretto al ritiro non appena arrivato in Honduras. Rivediamo di chi si tratta e cosa è accaduto.