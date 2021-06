1 Il vincitore de L’Isola dei Famosi

Questa sera si terrà finalmente la finale de L’Isola dei Famosi, e nel corso della diretta con Ilary Blasi scopriremo chi sarà a vincere questa edizione. Attualmente sono ben sei i naufraghi finalisti, che si contenderanno il primo posto. Parliamo di Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Tuttavia al momento gli ultimi due sono già al televoto e uno di loro a puntata iniziata dovrà lasciare il gioco ad un passo dalla finalissima. Ma chi sarà a vincere e chi invece dovrà rinunciare al titolo di primo classificato?

Come in ogni grande occasione a scommettere sul trionfatore del reality sono stati i bookmakers. Ma a quanto sono quotati i concorrenti rimasti in gara e chi potrebbe avere una chance di alzare la coppa? Secondo i dati riportati su SNAI, pare che l’ipotetico vincitore dell’isola potrebbe essere Awed, quotato a 3,00. A seguire troviamo Matteo Diamante, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti, quotati a 3,50, Andrea Cerioli, quotato a 8,00, e Valentina Persia, quotata a 12.

Tuttavia è importante precisare che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia proprio Awed a vincere L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti è attualmente ancora aperto e verrà chiuso da Ilary Blasi solo nel corso della diretta di questa sera e la preferenza del pubblico potrebbe non coincidere con quella dei bookmakers.

Ciò nonostante per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sulle quote degli scommettitori su Eurobet. Vediamo le preferenze in questo caso.