1 Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi

Questa sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e tutto inizia ad essere pronto per la diretta, che come al solito sarà condotta da Ilary Blasi. Al fianco della presentatrice, nelle vesti di opinionisti, troveremo nuovamente Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tante le cose che accadranno in studio, e senza dubbio nel corso della serata verrà affrontata la questione del ritiro di Beppe Braida, che come è noto è stato costretto a lasciare l’Honduras per gravi problemi familiari. Ma non solo. Stasera infatti scopriremo anche chi sarà il nuovo eliminato tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli, che per tutta la settimana si sono sfidati al televoto. Ma chi dovrà lasciare la Palapa tra i due?

Come sempre sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere. A lanciare una votazione è stato il portale Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A rischiare l’eliminazione, secondo le preferenze del web, è Andrea Cerioli, che ottiene il 54% dei voti, contro il 46% dei voti di Drusilla Gucci.

Come sempre però precisiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia Andrea Cerioli il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti verrà chiuso soltanto questa sera nel corso della diretta, e solo allora scopriremo il verdetto ufficiale, che potrebbe essere diverso da quello di questa votazione.

Per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere però facciamo anche affidamento su un altro sondaggio. Ad indire una votazione è stato infatti anche il portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati.