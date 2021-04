Un naufrago litiga con il gruppo e decide di farsi una capanna da solo (VIDEO)

1 Brando si isola dal gruppo

La pagina ufficiale de L’Isola dei famosi lo aveva anticipato e nel daytime di oggi pomeriggio abbiamo scoperto che qualcuno dei naufraghi ha scelto di isolarsi dal resto del gruppo, facendosi una capanna da solo, invece di condividere quella grande con tutti gli altri. Chi sarà questo naufrago? E perché ha preso questa decisione?

Colui che ha voluto rimanere da solo è stato Brando Giorgi. L’attore, mentre tutti erano riuniti intorno al fuoco ha riferito il suo malessere nel restare in gruppo e ha quindi detto di volersi isolare per un po’, in una capanna singola tutta sua. Ha aggiunto che darà una mano per ogni bisogno, anche con il fuoco, ma preferisce dormire da solo. Ha anche detto di voler parlare solo davanti alle telecamere per evitare fraintendimenti e di essere sempre a disposizione per un confronto qualora qualcuno volesse andare da lui per chiarire qualsiasi cosa.

Brando Giorgi sceglie di allontanarsi dal resto del gruppo #Isola 🏝 pic.twitter.com/m9tVyKTav5 — SpettacoliNEWS (@SpettacoliNEWS) April 8, 2021

Andrea Cerioli non l’ha presa per niente bene e ha risposto a tono all’attore. Gli ha detto che prima di tutto non era rispettoso questo atteggiamento. Inoltre ha aggiunto che lui non ha nessuna intenzione di andare da lui in disparte per chiarirsi, ma dovrà semmai essere il contrario.

Per niente d’accordo nemmeno Valentina Persia, che si sta facendo davvero notare a L’Isola dei famosi e non ha peli sulla lingua. Infatti la comica e l’attore hanno avuto un acceso confronto. Lei l’ha accusato di essere un rompiscatole (non ha usato proprio questo termine) e che quelli che lui pensa essere dei consigli, per tutti gli altri sono dei fastidi non richiesti. A questo punto l’attore l’ha accusata di fingere davanti alle telecamere, che quando ci sono finge di impegnarsi ad accendere il fuoco e poi, appena se ne vanno, usa gli occhiali per far partire la fiamma.

A questo punto si è intromesso Gilles Rocca che ha interrotto la discussione perché stava degenerando. Non si è trovato per niente d’accordo con la scelta di Brando di isolarsi. Inoltre ha trovato completamente fuoriluogo ed esagerate le accuse a Valentina.

Ma nel daytime de L’Isola dei famosi è successo anche altro…