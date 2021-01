1 Per L’Isola dei famosi potrebbero arrivare come opinionisti due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che sono ancora in gioco. Ecco chi sarebbero.

Arriva una grande indiscrezione che riguarda L’Isola dei famosi e si collega al Grande Fratello Vip 5. A darla è stato TvBlog rispondendo alle domande dei seguaci su Instagram su qualsiasi argomento che possa riguarda TV e spettacolo.

Nel dettaglio, un utente ha chiesto se fosse stato scelto l’opinionista per la prossima edizione de L’Isola dei famosi e la pagina ha dato una risposta davvero interessante. Nessuno al momento è stato scelto, ma ci sarebbero in lizza due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e che sono ancora in gara. E tutto ciò avverrà in base alla risposta di un’altra persona contattata dalla redazione del programma. Di chi stiamo parlando? Di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che potrebbero diventare opinionisti se non ci sarà l’accordo con Alessandra Mussolini.

Ecco cosa scrive TvBlog:

Non sono ancora stati scelti. Prende piede la coppia Zorzi – Orlando che già si conoscono. Questo se non dovesse giungere ad un accordo con Alessandra Mussolini e se si superassero alcuni dubbi su Zorzi.

Alessandra Mussolini tornerebbe quindi in TV dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle alla fine del 2020, talent in cui si è posizionata al terzo posto in coppia con Maykel Fonts. C’è da dire che però, almeno da quanto si legge sui social, la coppia formata da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbe molto apprezzata come opinionista de L’Isola dei famosi, soprattutto considerando la complicità che c’è tra loro e come commentano sempre con molto ironia e in modo pungente le varie situazioni.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbero loro due come opinionisti del reality dedicato ai famosi?

Intanto ecco le ultime news che conosciamo sul reality…