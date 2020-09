Chi è Maykel Fonts? Età, biografia, altezza, moglie, figlio e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere sul ballerino e insegnante di Ballando Con le Stelle 2020, Maykel Fonts. Partiamo dall’età all’altezza e ancora info sulla biografia, la vita privata con moglie e figli, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Maykel Fonts

Nome e Cognome: Maykel Fonts

Data di nascita: 10 ottobre 1978

Luogo di Nascita: L’Avana (Cuba)

Età: 43 anni

Altezza: 2 metri (fonte chiecosa)

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: ballerino, coreografo, insegnante di ballo e attore

Moglie: l’ex moglie è Caterina Poiani. Attualmente ha una fidanzata

Figli: Maykel ha un figlio di nome Matteo.

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @maykel_fonts

Maykel Fonts età, altezza e biografia

È nato a L’Avana, Cuba, il 10 ottobre 1976, l’età del ballerino di latino americano Maykel Fonts è di 43 anni. Sappiamo che la sua altezza corrisponde a 2 metri ma non abbiamo informazioni per quel che riguarda il peso.

Che altro sappiamo della biografia di Maykel Fonts? Il coreografo ha iniziato a ballare fin da bambino e si è diplomato, all’età di 22 anni, a Tropicana, in una delle scuole di danza più note e importanti di Cuba. Qui ha avuto modo di approfondire e vari generi, dal classico al contemporaneo.

Le questioni politiche del suo Paese l’hanno portato a lasciare la sua terra per trasferirsi negli USA, dove ha potuto approfondire meglio la salsa ad esempio. E questo ha portato l’insegnante ha farsi conoscere fino ad approdare su Rai 1 a Ballando con Le Stelle e non solo!

Vita privata: moglie e figlio

Attualmente non sappiamo se Maykel Fonts sia ancora impegnato ma lo era almeno fino al 2019. La sua fidanzata, dovrebbe esserlo ancora oggi, è la ballerina cubana Sylvie Chapelli.

Fonts però ha un passato importante. Prima di intraprendere questa relazione è stato infatti sposato con Caterina Poiani. Con sua moglie ha avuto un figlio di nome Matteo. Dopo tanti anni di conoscenza e matrimonio hanno deciso di separarsi. Non tutti sanno ma Maykel in una relazione precedente a questo matrimonio ha avuto una figlia di nome Melissa.

Durante le varie partecipazioni a Ballando non sono mancate le voci di vari flirt.

Andiamo a dare un’occhiata, invece, a quella che è la carriera di Maykel Fonts.

La carriera

Come dicevamo fin da piccolo Maykel Fonts si è immerso nel mondo della danza, diventando oggi uno dei coreografi, insegnanti e ballerini più apprezzati e ricercati. Spazia su diversi generi, dal jazz alla salsa, per passare al contemporaneo. Può considerarsi davvero un professionista di tutto rispetto.

Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, ha potuto approfondire meglio ciò che aveva già imparato a Cuba e perfezionarsi ulteriormente. Questo ha aperto le porte al danzatore verso il mondo dell’insegnamento, ma anche come coreografo.

Nel 2000 Maykel ha preso una decisione importante per la sua carriera, decidendo così di trasferirsi in Italia. Ed è qui che ha trovato la sua dimensione. Ha avuto il grande piacere di lavorare con i più grandi professionisti del settore, da Steve Lachance a Raffaele Paganini.

A seguire ha partecipato a vari tour, fino ad approdare in televisione. Dal Festival di Sanremo, per passare a Domenica In, o ancora il Festivalbar, Chiambretti c’è o La vita in diretta. Ha avuto anche il piacere di recitare come ballerino in un film come Street Dance 2, nel 2011, fino ad arrivare appunto a Ballando con Le Stelle.

Insomma il coreografo ha davvero una carriera di tutto rispetto che sicuramente arricchirà tutti coloro che incroceranno il suo cammino.

È possibile seguire Maykel Fonts su Instagram e social? Ecco tutte le coordinate…

Dove seguire Maykel Fonts: Instagram e social

Grazie ad una veloce ricerca sul web abbiamo scoperto come Maykel Fonts è possibile seguirlo sui vari social. È attivo su tutte e tre le piattaforme, da Instagram a Twitter per passare a Facebook. Questi due ultimi profili, però, sono i meno utilizzati. È da tanto tempo, infatti, che non aggiorna le sue pagine.

Su Instagram, il più utilizzato tra i tre, conta la bellezza di quasi 70 mila follower. Qui condivide tantissimo del suo lavoro con i fan. Dai progetti che lo coinvolgono a Ballando con Le Stelle, a momenti di vita privata a scatti di shooting fotografici. Non mancano ovviamente anche video.

Con il ritorno di Ballando con Le Stelle 2020 Maykel Fonts è particolarmente coinvolto sui social e condivide tantissimi post riguardo questa avventura.

Maykel Fonts a Ballando con le Stelle

L’arrivo di Maykel Fonts a Ballando con Le Stelle risale precisamente al 2013, quando è entrato a programma già avviato, in occasione della nona edizione. Al suo fianco abbiamo visto, in quella circostanza, l’attrice Veronika Logan. Non riescono però ad andare oltre l’ottava puntata, quando sono stati poi eliminati.

Maykel ci ha provato l’anno successivo, nel 2014, con la speaker Giorgia Surina e a seguito di un ripescaggio ha acciuffato il terzo posto. Dopo un anno di assenza dalla trasmissione condotta da Milly Carlucci, Fonts è comparso nel cast nel 2016 insieme ad Asia Argento. Anche questa volta ha bissato lo stesso piazzamento del 2013, quando non è andato oltre l’ottava puntata.

Successivamente nel 2017 Maykel Fonts ha avuto il piacere, sempre dopo un ripescaggio, è stato eliminato in semifinale con Giuliana De Sio.

Nona edizione: eliminato all’ottava puntata con Veronika Logan (2013)

(2013) Decima edizione: terzo classificato con Giorgia Surina dopo un ripescaggio (2014)

(2014) Undicesima edizione: eliminato all’ottava puntata con Asia Argento (2016)

(2016) Dodicesima edizione: eliminato in semifinale con Giuliana De Sio dopo un ripescaggio (2017)

Adesso, dopo alcuni anni di assenza, Maykel Fonts ha fatto il suo ritorno a Ballando con Le Stelle 2020. Stavolta la sua partner di ballo è Alessandra Mussolini. Come se la caveranno i due? Riusciranno a conquistare il podio? In tal caso potrebbe rivelarsi, chissà, uno dei migliori piazzamenti per il ballerino. Ma vedremo con il passare delle puntate cosa accadrà.

