Dopo la polemica scoppiata tra Laura Pausini e Gianluca Grignani che ha scatenato una lite a distanza, è spuntato Matteo Bocelli. Ma cosa c’entra lui in tutto questo? Ecco cosa sarebbe emerso.

Cosa c’entra Matteo Bocelli nella lite tra Pausini e Grignani

Vi state chiedendo anche voi cosa c’entra Matteo Bocelli nella lite social tra Laura Pausini e Gianluca Grignani? Qualcosa è emerso nelle ultime ore, riportata poi anche da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

L’annuncio fatto da Laura Pausini ieri in cui rivelava che avrebbe ridato una nuova versione a La mia storia tra le dita, brano di Gianluca Grignani, ha generato una serie di polemiche. Il web si è schierato e c’è chi tra i volti noti si è esposto. Il cantautore è rimasto male perché non menzionato e per questo ha fatto notare pubblicamente la mancanza all’amica e collega. La cantante dalla sua ha risposto, ma il caos non si è assolutamente placato. Anzi.

Nella sera stessa Matteo Bocelli ha pubblicato un video in cui rendeva nota la notizia che anche lui avrebbe realizzato una collaborazione con Gianluca Grignani, con il medesimo brano ma stavolta con un duetto. Tant’è che lo stesso autore del pezzo ha ricondiviso il tutto nelle sue storie.

Per quanto Laura Pausini abbia provato a spiegarsi, peraltro poi modificando il post, si continua a discutere. Lei avrebbe voluto raccontare passo passo questo progetto, così come il brano di Gianluca Grignani, precisando però che evidentemente la “pazienza non va più di moda“. Risposta questa data a un utente su Instagram. Ma non è finita perché Gianluca Grignani ha poi ricondiviso nella giornata odierna il video della collaborazione con Matteo Bocelli, ma in lingua spagnola. E ciò ha suscitato ulteriori polemiche.

Ecco cosa sarebbe emerso

Sulla vicenda legata alle recenti cover del brano La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, a fare un po’ di chiarezza – o quantomeno di ordine – ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha ricostruito i presunti retroscena dietro le mosse di Laura Pausini e Matteo Bocelli.

Secondo quanto riportato da Parpiglia, all’inizio del 2025 la Warner avrebbe contattato il team di Grignani per comunicare l’intenzione della cantante romagnola di incidere una cover del celebre brano degli anni ’90. Sempre stando alla ricostruzione, Grignani avrebbe dato il suo consenso, ma da quel momento lui e il suo staff non sarebbero più stati informati sullo stato del progetto o sulla sua eventuale pubblicazione.

A giugno, invece, il manager di Matteo Bocelli – figlio del tenore Andrea Bocelli – avrebbe contattato il team di Grignani. L’idea era di proporre una collaborazione sullo stesso brano. La sua idea era quella di realizzare una versione in spagnolo e duettare con Gianluca al Teatro del Silenzio. Anche in questo caso, Grignani avrebbe dato il via libera, e l’uscita della nuova versione sarebbe stata fissata per l’8 agosto.

Secondo quanto riportato la svolta ci sarebbe stata solo di recente. Ovvero quando Laura Pausini avrebbe scoperto del progetto Bocelli-Grignani. “A questo punto, per anticipare Bocelli e ricordiamo senza aver mai avvisato Grignani, annuncia l’uscita del suo singolo con due mesi di anticipo. Ecco svelato il mistero”, ha scritto il giornalista.

Sempre secondo la sua ricostruzione, la notizia avrebbe sorpreso sia Grignani che Matteo Bocelli, i quali sono amici di Laura Pausini e avrebbero vissuto questa uscita improvvisa come un gesto poco trasparente. Parpiglia aggiunge: “E ieri è scoppiata la bomba: Bocelli e Grignani restano di sasso anche perché sono amici di Laura Pausini e vedono questa mossa come un tradimento. A questo punto i Bocelli, che avevano deciso di comunicare successivamente l’operazione cameo di Gianluca nel pezzo di Matteo, decidono di anticipare la notizia”.

Al momento non sono arrivate smentite ufficiali dai diretti interessati. La vicenda resta dunque in bilico tra indiscrezioni, tempistiche sovrapposte e un brano amatissimo che torna – forse in doppia versione – a far parlare di sé.