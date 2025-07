Stasera nel corso della terza puntata di Temptation Island Antonio ha visto dei nuovi video della fidanzata Valentina. Poco dopo però il giovane uomo partenopeo ha perso la testa e ha fatto un lungo sfogo contro la sua compagna.

Cosa è accaduto a Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island è partita con il botto. Stasera infatti stiamo scoprendo come è proseguito il viaggio nei sentimenti di Antonio e Valentina, che hanno regalato fortissime emozioni a tutto il pubblico. Nel corso del primo falò dei fidanzati infatti il giovane uomo partenopeo ha visto due video della sua fidanzata, nei quali quest’ultima gli ha rinfacciato alcune mancanze.

Poco dopo è però arrivata l’inaspettata reazione di Antonio, che ha letteralmente perso la testa. Rientrato nel villaggio infatti il ragazzo, visibilmente scosso e agitato, ha fatto un durissimo sfogo contro Valentina, prendendo a pugni qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Queste le sue dichiarazioni: “Non mi ha elogiato un secondo. Io l’ho elogiata davanti a tutti. Fai proprio schifo. Hai aspettato di venire qua dentro per dire le cose. Vergognati. Sei venuta qui perché volevi delle risposte da me, ma si è girata la frittata. È una cosa impensabile”.

Ma non è finita qui. Poco dopo Antonio ha aggiunto: “Pensavo di aver trovato l’amore della mia vita, io veramente la amo. Usciremo da qui ancora più forti di prima. Ma da soli”. Come non bastasse il protagonista di Temptation Island è scoppiato in lacrime e non ha potuto fare a meno di nascondere la sua delusione.

Ma come proseguirà il percorso della coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.