Sta facendo discutere l’ultima mossa fatta da Michelle Comi. L’influencer ha creato una lista di regali che vorrebbe ricevere dai suoi follower per il compleanno. E pensate: il meno costoso è di 1000 Euro!

La lista dei regali di Michelle Comi

Pensavate di averle viste tutte? Vi sbagliate di grosso! L’influencer Michelle Comi torna a far parlare di sé e ancora una volta per una scelta alquanto discutibile. Dopo aver richiesto di poter ricevere in regalo una vacanza extra lusso (e le polemiche non sono mancate), ora ne ha combinata un’altra delle sue.

Per il suo compleanno Michelle Comi ha deciso di fare qualcosa di molto particolare: una bella lista di regali da ricevere. E no, “non basta il pensiero”, come si suol dire in questi casi. Perché l’influencer ha puntato decisamente in alto, ancora una volta.

“Per il mio compleanno ho creato una wishlist”, così ha esordito Michelle Comi. Ha spiegato di aver diviso addirittura i regali per categorie e costi. Si parte da una base di 1.000 Euro a un massimo di 30.000 Euro. Queste le richieste della creator sui suoi profili social. Altra premessa fatta dalla ragazza è stata la seguente: “Non fatemi regali da 200 Euro, per favore”. A quanto apre non sono di suo gradimento.

Successivamente Michelle Comi sui social ha fatto anche una sorta di esempi dei vari regali a seconda delle categorie, per l’appunto. E in una successiva storia ha mostrato quali sono le sue richieste e mostrato persino i doni ricevuti fino a questo momento, che reputa ancora “pochi” per i suoi standard.

Le storie Instagram di Michelle Comi

In un altro video condiviso sui social, Michelle Comi si è anche lamentata perché facendo un veloce calcolo tra tutti i regali ricevuti, purtroppo, il valore è di appena (si fa per dire ovviamente) di 15 mila Euro! I contenuti condivisi dall’influencer hanno generato una nuova polemica sui social. C’è chi pensa sia solo una trovata per far parlare di sé e chi, invece, ha attaccato la creator per le sue pretese.