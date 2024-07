Quanto sarebbe accaduto tra Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti, ha portato Giselda a intervenire sui social e prendere le parti dell’ex volto di Temptation Island. Situazione questa che ha portato Sergio a sbottare sui social e rispondere per le rime.

Sergio D’Ottavi sbotta con Giselda

Qualche giorno fa si è tornati a parlare di una presunta lite che si sarebbe verificata durante il party post Grande Fratello e avrebbe visto protagonisti Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti.

A riportare galla il pettegolezzo ci ha pensato Amedeo Venza, dopo un botta e risposta proprio con il fidanzato di Perla Vatiero su altre questioni. L’esperto di gossip in quell’occasione ha raccontato una versione della storia e ciò che avrebbe poi scatenato la diatriba tra i due ex gieffini.

Secondo Venza, Mirko avrebbe detto a Greta: “Certo che voi donne siete tutte delle zoc**le, anche mia madre è donna.” Una frase che avrebbe portato Sergio D’Ottavi a parlarne con Perla e questo pare abbia acceso l’attrito tra i due ragazzi. Per quanto Brunetti abbia smentito tutto, Sergio ha dato un’altra visione del racconto, confermando:

“Sto ricevendo numerosi messaggi riguardanti la vicenda della festa del GF. Confermo che i fatti riportati sono realmente accaduti e non posso far finta di nulla o negare perché non mi appartiene. Tuttavia, ho sempre mantenuto discrezione per evitare di mettere in difficoltà terze persone. Se avessi voluto, sarei stato io il primo a parlarne, ma ho scelto di non farlo. Per questo motivo, a distanza di mesi, non intendo riaprire una questione ormai chiusa.”

Instagram Stories – Sergio D’Ottavi

A immischiarsi nella faccenda, Giselda Torresan, che nelle ultime ore ha pensato di dire la sua e prendere le difese di Mirko Brunetti: “Alla festa non è successo niente. Quando non si sa di che parlare si tira fuori una cosa di quattro mesi fa”. Quanto detto da Giselda, però, ha provocato l’ennesima reazione di Sergio D’Ottavi, che è sbottato:

“A me l’aria di montagna ha sempre fatto bene. Ma ovviamente salendo troppo ad alta quota l’ossigeno viene a mancare e si va in stato confusionale, pronunciando frasi sconnesse. Ci stà”.

A queste parole si è aggiunto poi un altro intervento su Instagram, come mostrato nella storia sottostante….

La storia Instagram di Sergio D’Ottavi

Ci sarà ancora modo di parlarne o dopo questo intervento la faccenda si concluderà così?