Cosa sappiamo della stagione 5 di LOL – Chi ride è fuori? Entriamo nel dettaglio e cominciamo a capire quando esce la prossima edizione e chi farà parte del cast, così come chi sono i conduttori.

Quando esce LOL Chi ride è fuori 5 stagione?

Al momento non possiamo rispondere con precisione alla domanda quando esce la stagione 5 di LOL – Chi ride è fuori.

Al momento la programmazione non è chiara, ma si pensa che la data di inizio possa aggirarsi intorno ad aprile e maggio 2025.

L’orario dovrebbe aggirarsi intorno alle 9:00 su Amazon Prime Video. Ora che sappiamo quando uscirà LOL 5 non ci resta che scoprire chi conduce e chi fa parte del cast.

LOL Chi ride è fuori 5 cast e concorrenti

Per il momento non possiamo an ora sapere per certo chi sono i concorrenti di LOL – Chi ride è fuori nella stagione 5.

Sicuramente il web sogna di vedere grandi comici che fanno parte del panorama italiano, come per esempio Paola Cortellesi.

Potrebbero tornare dalle precedenti edizioni anche volti noti come Lillo, Elio o Katia Follesa. Lo scopriremo solo con il tempo.

Chi conduce LOL Chi ride è fuori 5 stagione

Ma chi conduce la stagione 5 di LOL – Chi ride è fuori? La notizia che è arrivata il 24 settembre 2024 è che come conduttori non vedremo più Fedez e Frank Matano.

Ad annunciarlo il profilo ufficiale Instagram di Amazon Prime Video. Attraverso un filmato infatti, è stato rivelato che i presentatori saranno Pintus e Alessandro Siani.

Ecco chi presenterà LOL 5 prossimamente.

Quante puntate ha LOL 5?

Quante puntate ha la stagione 5 di LOL? Possiamo solo ipotizzare che il pubblico potrà vedere in totale 6 episodi, suddivisi in due tranche.

In passato, infatti, la pubblicazione dello show comico è stata suddivisa in diverse giornate.

Dove vedere in streaming LOL Chi ride è fuori

Concludiamo, adesso, andando a scoprire dove vedere la stagione 5 di LOL – Chi ride è fuori in streaming.

L’unico luogo dove sarà possibile gustarsi le puntate complete è Amazon Prime Video. Potrete accedere alla piattaforma streaming solamente attraverso un abbonamento mensile o annuale.

I primi 30 giorni sono gratuito ma in seguito dovranno venire pagati 49,90 euro all’anno oppure 4,99 euro al mese.