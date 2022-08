Lollocaffè: l’espresso che nasce dal caldo abbraccio di Napoli

Se persino una icona indiscussa di alta cucina e grande professionalità come Antonino Cannavacciuolo si è entusiasmato per la sua straordinaria e verace qualità, fino a esclamare con la sua nota ed estrema sincerità che “È buono overo”, scegliendolo anche per le sue strutture ricettive, significa che Lollocaffè è il Caffè con la maiuscola.

L’espresso Lollocaffè nasce dal caldo abbraccio di Napoli, bilancia ed esalta le migliori qualità di arabica e robusta per una tazzina dal gusto indimenticabile al palato. Sorso dopo sorso rinnova tutte le emozioni legate al momento del caffè: casa, famiglia, relax ma anche energia e condivisione. In ogni momento della giornata, sia a casa che fuori casa, sempre.

Ciro Lollo, fondatore dell’azienda, ha dedicato e dedica la sua vita alla passione per la qualità e alla ricerca costante dell’eccellenza, con grande attenzione all’innovazione e alla responsabilità sociale e ambientale dell’azienda.

Lollo è stato infatti promotore dell’efficientamento energetico degli stabilimenti e dell’implementazione di fonti di energia rinnovabile che, con grande soddisfazione, coprono l’80% del fabbisogno energetico aziendale.

Come spiega lui stesso, “Siamo una grande famiglia e abbiamo a cuore la Qualità. Le sfide sono tante, ma la crescita naturale e sostenibile per tutti è possibile e noi crediamo”.

Nuove pregiate miscele

Tra i prodotti di punta della gamma Lollocaffè, la cialda compostabile declinata nelle cinque iconiche miscele (oro, classico, nero, oro, dek e argento) che soddisfano un’ampia varietà di palati, dai più affezionati alla Robusta amanti di un caffè intenso e cremoso, agli appassionati dell’Arabica e del caffè più dolce e vellutato.

L’incarto è totalmente riciclabile nella plastica, per garantire uno smaltimento senza ambiguità, a dimostrazione che il caffè è buono overo e l’ambiente è importante davvero.

Da quest’anno, l’ampia gamma di cialde e capsule compatibili con tutti i principali sistemi in circolazione si è arricchita della serie Specialty, nuove capsule Lollocaffè autoprotette, in alluminio, compatibili con macchine Nespresso (il marchio non appartiene alla Dical s.r.l. né ad aziende ad essa collegate), in sei nuovissime miscele, di cui due pregiate monorigine, in pratiche confezioni da 10.

Official partner del Giro d’Italia

Sostenere lo sport e la vita sana. È con questo obiettivo che Lollocaffè, azienda caratterizzata da una forte responsabilità sociale, ha scelto di essere tra i partner ufficiali del Giro d’Italia da poco giunto a conclusione.

“Sono un appassionato di sport e il Giro d’Italia è una manifestazione storica che dà lustro alla nostra nazione ed è doveroso per le aziende del territorio sostenere questa iniziativa importante”, spiega Ciro Lollo. “In Italia le aziende importanti e sane sono tante, e quando ci sono eventi come il Giro d’Italia è fondamentale creare una rete e sostenerli. Non è solo una questione di visibilità in un ambito prestigioso. È un dovere morale: noi imprenditori dobbiamo entrare nell’ottica del sostegno e della realizzazione dell’evento”. “Lo sport ha la capacità di unire un popolo e soprattutto di far appassionare i giovani a una vita sana, e diffondere valori sani. Oggi il messaggio di unione e bellezza che arriva dal mondo sportivo è più importante che mai”.

