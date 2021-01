1 Tutto sul look di Giulia Salemi durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Il costo di vestito e scarpe

Ormai ci siamo abituati a vedere gli abiti sfoggiati dalle donne della casa del Grande Fratello Vip. Non solo delle partecipanti ancora in gara, ma quelle uscite dal reality già da qualche tempo. Stiamo parlando, per esempio, di Elisabetta Gregoraci, la quale anche se è fuori ormai da settimane riesce a fare sempre notizia. Nella puntata in onda l’11 gennaio 2021, infatti, la showgirl ha fatto di nuovo parlare di sé. Il look di cui parliamo, ora, però è quello di Giulia Salemi.

Anche l’influencer italo-persiana, infatti, ha riscosso grande clamore nel corso delle settimane. Anche questa volta non è stata da meno. Qui di seguito, infatti, possiamo vedere quanto costano il vestito e le scarpe che ha indossato.

Look Giulia

Abito Alexandre Vauthier €2950 Scarpe Le Silla €546 #GFVIP pic.twitter.com/mienpWx0b4 — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) January 11, 2021

Parliamo di un look total black quello scelto da Giulia Salemi. A rivelarci i prezzi, ancora una volta, come possiamo vedere è stato l’esperto di moda Manuel Di Gioia tramite il suo account Twitter. La giovane influencer, quindi, ha scelto un abito da 2950 euro firmato Alexandre Vauthier e delle scarpe di Le Silla da 546 euro.

Nel corso della serata sicuramente ne vedremo delle belle. Si parlerà infatti, molto, della sua relazione con Pierpaolo Pretelli e del tanto chiacchierato “triangolo” con Elisabetta Gregoraci. Come andrà a finire? Ma soprattutto, di quali altri look verranno svelati i prezzi? Lo scopriremo solo con il passare della puntata.