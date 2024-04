Spettacolo

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Belve

Questa sera Loredana Bertè sarà ospite della prima puntata di Belve. Nel corso della chiacchierata la cantante, come rivelano le anticipazioni, ha rivelato un retroscena hot sul suo ex marito.

Loredana Bertè a Belve

Stasera su Rai 2 parte ufficialmente la nuova edizione di Belve e tra gli ospiti della prima puntata ci sarà anche Loredana Bertè. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Pazza, l’amata artista ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel corso di una lunga intervista con Francesca Fagnani, che di certo è attesissima da tutto il pubblico. Stando alle prime anticipazioni emerse, l’artista durante la chiacchierata ha menzionato il suo ex marito, il tennista svedese Bjorn Borg, affermando senza giri di parole: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare”.

Ma non è tutto. A sorpresa infatti Loredana Bertè a Belve ha anche rivelato un retroscena hot sul suo ex marito, dichiarando:

“Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due b*tch, very b*tch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”.

Non poteva mancare naturalmente il capitolo anche Mia Martini. Nel corso della chiacchierata a Belve con Francesca Fagnani così Loredana Bertè ha ammesso di non riuscire ancora a perdonarsi per la morte di sua sorella, nonostante siano trascorsi diversi anni. La cantante a quel punto, in lacrime, ha affermato: “Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non posso rimediare”. Appuntamento a questa sera con la prima puntata di Belve per l’intervista integrale della Bertè.