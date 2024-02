Loredana Bertè seconda a Una voce per San Marino, pubblico contrariato: la sua reazione

Sanremo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A Una voce per San Marino Loredana Bertè si è classificata seconda. Il pubblico è parso contrariato in sala: la reazione della cantante

Grande delusione da parte del pubblico in sala per il secondo posto di Loredana Bertè. In tanti si sono detti contrariati e la reazione della cantante non si è fatta attendere…

Pubblico contrariato per il secondo posto di Loredana Bertè

Ieri sera è andata in scena la finale di Una voce per San Marino. A vincere i Megara, la band di Madrid. Solo seconda Loredana Bertè, favorita per rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest. C’è un po’ di amarezza per questa mancata vittoria e poco dopo la proclamazione in sala c’è stato parecchio brusio.

I presenti al Teatro Nuovo Dogana si aspettavano un risultato totalmente differente e con molta probabilità erano certi che Loredana Bertè con il suo brano “Pazza”, sarebbe riuscita a volare in Svezia. Mentre i giovani ragazzi dei Megara festeggiavano entusiasti sul palco questo clamoroso risultato, la cantante ha applaudito, ma nel suo volto si è notata un velo di tristezza. Il pubblico della sala ha iniziato a inneggiare il suo nome, tanto che lei ha accennato un sorriso.

A intervenire poco dopo Fabrizio Biggio che, per quanto comprenda la reazione da parte dei presenti, crede anche che serva rispetto per i vincitori. Quindi bene gli applausi per Loredana Bertè, ma è giusto riconoscere anche la vittoria dei Megara.

🇸🇲🇪🇸 MEGARA, Loredana Bertè y La Rua han completado el podio y los ganadores son ¡¡¡MEGARA!!! #UnaVocePerSanMarino #Eurolive pic.twitter.com/sSbW5Ng3eB — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 25, 2024

Ma non solo a Teatro. Anche sui social i telespettatori da casa hanno avuto qualcosa da ridire per questa mancata vittoria di Loredana Bertè. Esattamente come chi ha presenziato alla serata, anche sul web si sono sollevati diversi interrogativi sulla manifestazione e sul giudizio finale.

Così come i fan anche Loredana Bertè credeva tanto di poter raggiungere l’Eurovision Song Contest. Lei stessa ci ha scherzato spesso sul desiderio di arrivare alla manifestazione internazionale e l’ha fatto anche a Sanremo 2024, dove ha recentemente partecipato.

Sebbene non abbia vinto Una voce per San Marino, Loredana Bertè e la sua canzone hanno certamente conquistato il cuore del pubblico.