La platea di Sanremo 2024 è “PAZZA” di Loredana Bertè: standing ovation!

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Il ritorno di Loredana Bertè a Sanremo 2024 è davvero da applausi! La sua “Pazza” ha conquistato il Teatro Ariston e la platea le ha regalato una bella standing ovation! Scopriamo insieme cosa è successo questa sera.

La standing ovation a Loredana Bertè

La regina del rock è tornata! Loredana Bertè si è esibita sul palco di Sanremo 2024 con la sua “Pazza”. Un brano che rispecchia molto lo stile della cantante e che, la stessa, non vedeva l’ora di presentare al pubblico questa sera. E, come al solito, non ha deluso le aspettativa.

Da vera leonessa Loredana si è letteralmente “mangiata” il palco e ha realizzato una performance davvero pazzesca. Esattamente come accaduto per Fiorella Mannoia, altra signora della musica italiana, anche lei ha ottenuto il riscontro più che positivo del pubblico. Tutti l’hanno apprezzata e omaggiata con un applauso importante. Una vera e propria standing ovation, decisamente meritata!

Loredana Bertè ne è rimasta felice e si è commossa per questo omaggio dal Teatro Ariston. Non si aspettava probabilmente una reazione del genere da parte del pubblico, ma una regina come lei è sicuramente abituata a una reazione del genere da parte degli ascoltatori di musica.

Una prima serata davvero magica per Loredana Bertè che sarà sicuramente pronta a riservarci delle altre chicche nel corso dei prossimi appuntamenti.