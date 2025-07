A distanza di poche ore dalla finale de L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata decide di cambiare look e si taglia i capelli con un machete. Ecco cosa è accaduto.

Loredana Cannata cambia look

Finalmente ci siamo. Domani sera su Canale 5 andrà in onda la tanto attesa finale de L’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta scopriremo così chi vincerà quest’anno il reality show e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Attualmente sono quattro i naufraghi finalisti: Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Cristina Plevani e Omar Fantini. A contendersi il quinto e ultimo posto ci sono invece Teresanna Pugliese e Jey Lillo, attualmente al televoto. In rete intanto non è mancato l’intervento degli scommettitori, che hanno fatto già sapere chi potrebbe essere ad alzare la coppa e a classificarsi al primo posto.

In attesa di scoprire cosa succederà però in queste ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del pubblico. A distanza di una manciata di ore dalla finale de L’Isola dei Famosi, proprio Loredana ha deciso di improvvisarsi parrucchiera e così con un machete ha iniziato a tagliarsi i capelli. Ad assistere incredula alla scena è stata Teresanna Pugliese, che a quel punto ha affermato: “Lori tutto bene? Dobbiamo preoccuparci?”.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Loredana Cannata, che con un sorriso ha replicato all’ex tronista e ha dichiarato: “No tesoro, lo faccio da una vita. Mi preparo per la finale”. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Ma cosa accadrà dunque domani sera nel corso della finale de L’Isola dei Famosi e chi vincerà il reality show condotto da Veronica Gentili? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5, naturalmente come sempre alle 21:30.