Pochi giorni fa è arrivata notizia che Daniel Nilsson, Bonus di Avanti un altro, è stato arrestato per presunti maltrattamenti alla fidanzata. Oggi è così stato convalidato lo stato di fermo per il modello, che almeno per il momento rimarrà in carcere.

Daniel Nilsson resta (almeno per ora) in carcere

In questi ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Daniel Nilsson. Come hanno riportato le principali testate del nostro paese, il Bonus di Avanti un altro è stato arrestato a Cervinia (Aosta) per presunti maltrattamenti alla sua fidanzata. Stando a quanto è emerso, la coppia avrebbe iniziato a litigare per strada e non sarebbero mancati urla e spintoni. A quel punto un passante, avendo assistito alla scena, ha allarmato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno arrestato Daniel. Sempre stando a quanto raccontato, la donna avrebbe poi dichiarato che non si sarebbe trattato di un episodio isolato e le sue parole avrebbero dunque fatto scattare l’arresto.

In queste ore intanto è giunta notizia, come riporta anche FanPage, che il Tribunale di Aosta avrebbe convalidato lo stato di fermo. Almeno per il momento dunque il modello resta in carcere, tuttavia già domani potrebbe essere rilasciato e posto ai domiciliari, in attesa del processo.

Nel mentre a rompere il silenzio è stata Valeria Fadda, legale di Daniel Nilsson, che ha fatto sapere: “Il mio assistito ha risposto a tutte le domande e ha dato la sua ricostruzione dei fatti. Il gip dovrà decidere entro domani sulla richiesta di custodia cautelare”. E ancora l’avvocata ha aggiunto: “Il braccialetto elettronico è obbligatorio quando si parla di codice rosso. Siamo fiduciosi e attendiamo la scarcerazione per affrontare un processo. Ovviamente, visto l’accusa, che lede l’immagine del mio assistito, vorrei per lui l’assoluzione piena”.

LEGGI ANCHE: Loredana Cannata si taglia i capelli con un machete

Infine la Fadda fa sapere che Nilsson avrebbe respinto ogni accusa: “Il mio assistito nega di aver picchiato la compagna, ma che ci sarebbe stato solo un diverbio”.