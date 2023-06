NEWS

Nicolò Figini | 30 Giugno 2023

Loredana Lecciso ha rivelato se sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 8 oppure no

Loredana Lecciso concorrente del GF Vip 8?

Nelle ultime settimane abbiamo parlato di Loredana Lecciso in merito al suo rapporto con Al Bano. Nell’intervista rilasciata a noi di Novella 2000, infatti, ha parlato del matrimonio con il cantante e ha anche menzionato Romina Power:

“Sono trascorsi tanti anni e da grande dai meno peso ai fatti che si raccontano. La verità è che sono passati 23 anni e Al Bano ed io siamo ancora una coppia. Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate.

In passato è qualcosa che ho considerato, ma poi siamo andati oltre. Crediamo nel matrimonio, ma io credo più nelle intenzioni, quelle vere, noi ci scegliamo senza vincoli, ogni giorno e il matrimonio adesso non cambierebbe nulla è come se fossimo sposati da tempo”.

Oggi torniamo a parlare di Loredana Lecciso, però, per quanto riguarda la sua carriera lavorativa. Alla rivista Visto ha spiegato che lei non prenderà parte al Grande Fratello Vip 8 e forse nemmeno nelle prossime eventuali edizioni. Questo per un fattore estetico:

“Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al #GFvip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico“.

Ecco quello che ha rivelato Loredana Lecciso e che è stato riportato anche dal profilo Instagram Pipol Gossip. A voi sarebbe piaciuta vederla? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news.