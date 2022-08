1 Lorella Cuccarini canta una canzone di Sissi

Ad Amici Lorella Cuccarini ha dimostrato di tenere molto ai suoi allievi, tanto da arrivare a instaurare con loro non solo un rapporto insegnante – alunno, ma un legame d’amicizia sincero e profondo. Lo abbiamo visto con Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, per esempio. Ma lo abbiano notato anche durante la recente edizione del talent show con Alex o ancora con Sissi, che è riuscita entrambi a portare in finale.

Proprio soffermandoci sulla cantante Sissi, Lorella Cuccarini l’ha fortemente voluta nella scuola e nel suo team e, con le unghie e con i denti, ha difeso e fatto risplendere il suo talento. L’insegnante è una delle sue prime fan e non fa di certo niente per nasconderlo, anzi. È orgogliosa di esporsi per lei. Lo ha fatto anche le scorse ore, quando su Instagram è stata ripresa mentre è alla guida della sua auto.

Mentre sfreccia per le strade della Sardegna dov’è in vacanza, Lorella Cuccarini (come qualsiasi guidatore) ama tenere lo stereo acceso. Questo chiaramente la spinge a canticchiare i brani presenti nella playlist o trasmessi in radio. Qualcuno l’ha ripresa mentre è intenta a cantare a squarciagola Scendi, uno dei brani del primo EP della sua pupilla Sissi. La prof di Amici si mostra parecchio coinvolta dalla canzone, che ovviamente conosce a memoria come qualsiasi fan dell’artista.

Un gesto carino, apprezzato dai fan di Sissi (e siamo certi anche dalla stessa cantante) che hanno notato come Lorella Cuccarini abbia preso a cuore il suo incarico di “guida” anche fuori dal programma per i ragazzi con cui ha avuto modo e piacere di lavorare. D’altronde è stata proprio lei a dire ai suoi allievi che ci sarebbe sempre stata per loro. E lo sta dimostrando con i fatti!

Ma non è la prima volta che Lorella Cuccarini si mostra sui social mentre canta una canzone di un suo ex allievo della scuola di Amici. Oppure mentre intona un brano a lei caro. Le volte precedenti è accaduto in duetto con sua figlia Chiara. Andiamo a rivedere qualcosa a riguardo….