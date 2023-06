NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

In queste ore Oriana Marzoli ha incontrato i Ferragnez e le foto hanno fatto in breve il giro del web: ecco cosa è accaduto

Oriana Marzoli con i Ferragnez

Sono giorni ormai che non si parla d’altro che di Oriana Marzoli. Come sappiamo infatti l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 ha annunciato la separazione ufficiale da Daniele Dal Moro e da quel momento i due hanno iniziato a darsi battaglia sui social. Solo nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un duro sfogo su Twitter, lanciando bordate non solo all’influencer, ma anche ai suoi fan. Nel mentre Oriana si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e solo pochi giorni fa ha lanciato la sua collezione di costumi. Ma non è finita qui. La Marzoli infatti, insieme a Giaele De Donà e a Micol Incorvaia, ha anche lanciato una capsule di accessori, e solo ieri sera a Forte dei Marmi si è svolta una serata evento dedicata proprio a questa linea.

A partecipare alla serata sono stati anche alcuni ex Vipponi, e inaspettatamente ad apparire sono stati anche Fedez e Chiara Ferragni, che si trovavano in città per altri motivi. A quel punto Oriana si è mostrata sui social insieme ai Ferragnez, e le foto del loro incontro hanno in breve fatto il giro del web.

In queste ore intanto Oriana Marzoli ha anche rilasciato un’intervista in Spagna, durante la quale ha parlato di Daniele Dal Moro. L’influencer ha così fatto intendere che vorrebbe tornare insieme all’ex tronista, e a quel punto, lanciandogli anche un appello, ha affermato:

“A volte dico di fermarsi perché quello che fa mi ferisce e se mi ama un po’ dovrebbe farlo. Ma vedremo cosa succederà. Provo un sentimento reale per lui e da quando sto insieme a lui non ho avuto occhi per nessun altro. Daniele sai che mi emoziona anche solo il tuo like. Sembra stupido ma è come se mi dicessi che mi sostieni, che sei orgoglioso di me. Può essere una str*nzata per te ma per me non lo è”.