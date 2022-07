1 La dedica di Lorella Cuccarini

Sono settimane importanti queste per Lorella Cuccarini. Come sappiamo infatti la showgirl ha annunciato che a breve tornerà a coprire il ruolo di Madre Gothel nel musical di Rapunzel, ruolo che ha già interpretato 10 anni fa. Ma non solo. Lorella ha anche annunciato che a settembre tornerà ad Amici come professoressa di canto, e ha già assicurato che la tournée teatrale non interferirà con il talent show di Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

Qualche ora fa nel mentre Lorella Cuccarini ha assistito al concerto evento che Alessandra Amoroso ha tenuto allo stadio San Siro di Milano, alla presenza di 42 mila persone. Come in molti sapranno nel corpo di ballo c’era anche Rosa Di Grazia, ex allieva della showgirl, e naturalmente dopo la fine dello show non è mancata la reunion. Sui social infatti Lorella si è mostrata insieme alla ballerina, scrivendole una dolcissima dedica che ha emozionato il web.

Nel mentre qualche settimana fa la Cuccarini spiegato perché ha deciso di tornare a vestire i panni di Madre Gothel in Rapunzel – Il Musical. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.