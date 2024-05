Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo omaggiano gli Abba: l’esibizione che vi lascerà senza parole (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Nella puntata di questa sera di Amici 23 Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno mandato in visibilio il pubblico omaggiando gli Abba

I nuovi guanti di sfida tra i professori di questa sera hanno intrattenuto e divertito tutti gli spettatori. Andiamo a rivedere lo strabiliante omaggio di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo agli Abba.

L’esibizione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

La puntata di Amici 23 di questa sera, 4 maggio 2024, si è aperta con l’ingresso dei giudici tramite diverse esibizioni. Possiamo per esempio citare la coreografia che hanno portato in scena Giuseppe Giofré insieme a Francesca Tocca. Ma non sono mancate nemmeno le discussioni tra i professori nel corso delle varie manche. Poi è stato il turno dei guanti di sfida tra i maestri, un momento sempre divertente che serve a spezzare la tensione della gara. Cominciamo con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Siamo abituati a vedere le qualità della professoressa di canto e del professore di ballo. Molto spesso hanno avuto l’opportunità di colpire il pubblico a casa e in studio con le proprie abilità e i commenti sul web sono sempre stati positivi. Ovviamente anche questa volta non sono mancate le sorprese mentre si sono scatenati sulle note del musical Mamma Mia.

La perfezione dei #CuccaLo nel Guanto di Sfida Prof non si discute! 😍 #Amici23 pic.twitter.com/n4KrfZbh3E — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 4, 2024

Si è trattato quindi di un omaggio alla musica degli Abba. All’interno delle principali piattaforme social, ovviamente, non potevano mancare le opinioni cariche di entusiasmo. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono molto divertiti e hanno raccolto i consensi anche da parte dei giudici: Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio.

Se siete curiosi di rivedere tutta la puntata di Amici 23 vi consigliamo di accedere alla piattaforma WittyTV, nella quale potrete ritrovare anche le varie clip delle esibizioni.