Ad Amici è ‘Anna Pettinelli Show’: voce dal vivo e sbalorditive acrobazie in aria (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Anna Pettinelli ha fatto una spettacolare capriola in aria durante il guanto di sfida ad Amici 23

Questa sera ad Amici 23 l’esibizione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, durante il guanto di sfida tra i professori, ha stupito tutti quanti. La maestra di canto ha anche fatto una spettacolare capriola in aria. Ecco il video.

La capriola di Anna Pettinelli

La settima puntata del Serale di Amici 23 sta andando avanti tra manche e guanti di sfida. Di quest’ultimo gruppo fanno parte anche quelli che si scambiano i professori di settimana in settimana. Si tratta di un momento molto simpatico che viene utilizzato per stemperare un po’ la pressione che si creare a causa della gara. Il pubblico, infatti, non vedeva l’ora di vedere l’esibizione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

LEGGI ANCHE: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo omaggiano gli Abba: l’esibizione che vi lascerà senza parole (VIDEO)

L’insegnante di canto ha spesso fatto ridere gli spettatori e ha lasciato tutti con il fiato sospeso. I suoi colleghi spesso e volentieri sono rimasti basiti e sul loro volto si sono formate delle espressioni cariche di preoccupazione. Possiamo per esempio citare quella in cui la Pettinelli è caduta per ben due volte, senza comunque farsi male. Successivamente è stata sensuale e si è esibita anche con l’autotune.

Questa settimana Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno voluto fare un omaggio al sole e la performance è stata condita da un momento al cardiopalma: la Pettinelli ha fatto una spettacolare capriola in aria e le reazione degli altri presenti in studio sono state impagabili. Inoltre ha fatto notare di aver cantato senza l’autotune e in inglese.

Voi che cosa ne pensate di questo guanto di sfida? Alla fine, per la prima volta, Raimondo e Anna sono riusciti a battere i loro avversari. Ricordiamo, infine, che la puntata intera può venire recuperata su WittyTV.