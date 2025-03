A Che Tempo Che Fa Lorella Cuccarini ha festeggiato i 40 anni di carriera e ballato il suo successo “La Notte Vola” in compagnia di Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Giucas Casella.

Lorella Cuccarini balla La Notte Vola

A Che Tempo Che Fa non ci si annoia proprio mai! Specie se in studio arriva Lorella Cuccarini! La prof di Amici di Maria De Filippi è stata ospite del consueto appuntamento domenicale del programma di Fabio Fazio. Ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera e la sua presenza… si è fatta sentire.

Durante il “Tavolo”, ultimo blocco della puntata, abbiamo assistito a diversi esilaranti situazioni. Dall’esibizione di Rose Villain e la reazione di Mara Maionchi, per passare alla manata involontaria di Giucas Casella a Lorella Cuccarini. Ma oltre a questo episodio, l’insegnante del talent show di Canale 5 ha anche coinvolto l’illusionista, Simona Ventura e Francesco Paolantoni a replicare con lei il balletto de La Notte vola, suo storico successo.

Ovviamente non solo i citati sono stati coinvolti, perché anche gli altri ospiti non sono riusciti a stare fermi e lo studio si è trasformato in una sorta di bolgia. Tutti a cantare e ripetere i movimenti delle mani e i passettini di Lorella Cuccarini, diventati un vero e proprio simbolo.

Le parole di Lorella per Maria De Filippi

Oltre a momenti di divertimento come quello che abbiamo citato, Lorella Cuccarini a Che Tempo Che Fa ha speso parole d’affetto per Maria De Filippi. La conduttrice l’ha accolta ad Amici come insegnante e da quel momento è ormai insostituibile. Un gesto che Lorella ha sempre apprezzato e di cui si dice molto fiera:

“Ho una stima profonda per Maria. Le voglio proprio bene e la stimo come donna e come professionista. Tu Fabio la conosci, è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lavora su tanti progetti diversi, c’è per tutti”.

Le parole di @LCuccarini a #CTCF su Maria De Filippi pic.twitter.com/lnf7XeUAQJ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 23, 2025

Lorella Cuccarini ha anche raccontato che Maria De Filippi da un semplice sguardo riesce a capire se qualcosa non va e hai bisogno di sostegno:

“(…) Ti chiama quando meno te lo aspetti. Oppure mi dice ‘volevi dire una cosa Lorella?’ e io ‘effettivamente hai ragione’. Ogni tanto ti butta lì delle cose e ti dice ‘dammi retta’. Ha sempre ragione lei, non sbaglia mai, è così“, ha detto a Che Tempo Che Fa.