La reazione di Mara Maionchi ad occhi chiusi durante l’esibizione di Rose Villain a Che Tempo Che Fa è già un meme sui social!

La reazione di Mara Maionchi

Ieri sera su NOVE è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Durante il tavolo c’è stato spazio per la musica e, in particolare, un episodio che ha coinvolto Rose Villain e Mara Maionchi.

Fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Fuorilegge, l’artista milanese ha da poco lanciato il suo nuovo album Radio Vega. Il disco sta andando fortissimo in classifica e la cantante si è posizionata subito in prima posizione. E quale modo migliore se non festeggiarlo con questa bella esibizione a Che Tempo Che Fa? A colpire però non solo il talento di Rose Villain, ma anche la reazione avuta da Mara Maionchi.

La produttrice discografica ha ascoltato con grande attenzione l’esibizione e come si può vedere da questo video sottostante, diventato un meme sui social. Mara Maionchi ha chiuso gli occhi ed è rimasta immobile.

Qualcuno probabilmente pensava che Mara Maionchi stesse facendo un pisolino, ma la verità è che era semplicemente concentrata a sentire il brano. Ovviamente un’esperta di musica come lei non si è di certo lasciata scappare una simile occasione.

Mara Maionchi infatti negli anni ha scoperto e portato al successo diversi talenti musicali e lavorato con molti di loro per parecchi anni. Quindi non è così strana la sua reazione più che concentrata all’ascolto di Fuorilegge.

Ovviamente il web ci ha scherzato su questa reazione che, come detto, è diventata virale in pochi minuti e anche il profilo ufficiale della trasmissione non ha resistito nel condividerla!