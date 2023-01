NEWS

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2023

Il saluto di Lorella Cuccarini al suo pubblico

Lorella Cuccarini ieri è andata in scena a teatro con l’ultima tappa di “Rapunzel”. La showgirl in questi mesi si è a lungo divisa tra TV e spettacolo teatrale. La seconda edizione del musical (tutto italiano) ha debuttato a Roma il 2 dicembre dello scorso anno e, come dicevamo, proprio ieri ha salutato il pubblico.

Rapunzel è stato scritto da un gruppo di autori diretti da Maurizio Colombi e trae ispirazione appunto dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm. È stata rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna appunto di Rapunzel in protagonista principale.

A interpretare il ruolo della perfida e scaltra Gothel è appunto Lorella Cuccarini. L’insegnante di Amici 22 ha voluto ringraziare il pubblico in occasione dell’ultima data in scena ieri per la grande partecipazione e aggiungere: “Spero che Rapunzel torni presto. Ci tengo a ringraziare questa compagnia perché è stato veramente un privilegio. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato alla realizzazione dello spettacolo”.

La storia Instagram di Lorella Cuccarini pic.twitter.com/V7xZ0M6rhY — disagiotv (@disagio_tv) January 30, 2023

In un’intervista a Il Corriere della Sera Lorella Cuccarini aveva raccontato quanto il suo personaggio fosse diverso da lei, ma al contempo quanto si sia divertita nel prenderne le sembianze:

«È vero, ed è divertente così. Gothel è talmente diversa da me, sia nell’atteggiamento, sia nei valori. È una donna che, come tutti i cattivi, non nasce tale ma lo diventa per un susseguirsi di avvenimenti. Ed è disposta a tutto pur di conservare giovinezza e bellezza. Ma alla fine dello spettacolo, rivelerà un risvolto del personaggio che sarà per lei una rinascita», ha raccontato al quotidiano.

A vedere Lorella Cuccarini insieme alle sue bambine è stata anche Michelle Hunziker. La conduttrice con una storia Instagram ha taggato la collega e fatto sapere di aver partecipato con piacere al suo spettacolo e di esserne rimasta pienamente soddisfatta.