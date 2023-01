NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il gesto di Oriana Marzoli fa infuriare i fan

Qualche giorno fa come ben sappiamo ci sono state alcune tensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la fine della scorsa diretta l’ex tronista di Uomini e Donne infatti si è improvvisamente allontanato dall’influencer, facendo intendere di voler prendere le distanze da lei. Tuttavia alcune ore fa a sorpresa c’è stato un riavvicinamento tra i due Vipponi, che si sono così chiariti. Tuttavia Daniele ha precisato che al momento non vede nel suo futuro Oriana come ipotetica fidanzata, e in merito ha affermato:

“Se tu mi chiedi oggi ‘per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana?’ ti direi di no. Con te sto bene. Metto in dubbio il fatto che mi fido. […] Tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l’ho con te. Ma di base sono inca**to perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato”.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto infuriare alcuni fan degli “Oriele”. Oriana Marzoli infatti ha fatto il dito medio alle spalle di Daniele Dal Moro (QUI per il video), e il gesto non è piaciuto ai più. In molti così hanno duramente criticato l’influencer per il suo atteggiamento, specie dopo il chiarimento avuto con l’ex tronista. Tuttavia sembrerebbe che le cose siano diverse da quelle che sembrano. Pare infatti che i due Vipponi stessero scherzando tra loro e che dunque Oriana non abbia fatto il dito medio a Daniele con malizia o con cattiveria.

I fan nel mentre si chiedono cosa accadrà tra la Marzoli e Dal Moro quando il Grande Fratello Vip 7 volgerà al termine. I due resteranno davvero solo amici o tra loro nascerà un sentimento?