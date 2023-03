NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

GF Vip 7

In queste ore Edoardo Donnamaria è finito al centro di una polemica che divide il web, per una frase su Nikita Pelizon

La frase di Edoardo Donnamaria

Non è la prima volta che le esternazioni dei vipponi nella Casa del GF Vip 7 creano discussioni sui social. In queste ore a dividere sono delle dichiarazioni di Edoardo Donnamaria su Nikita Pelizon. Il fatto si è verificato, come mostrato nel video sotto, mentre i concorrenti si trovavano a prendere il sole in giardino.

Nikita ha chiesto ai suoi compagni: “Raga facciamo la corsa con i sacchi?”. Antonella ha risposto che si tratta di una buona idea e che più tardi il gioco si potrebbe anche realizzare. A rispondere, però, è stato anche Edoardo Donnamaria. A differenza della Fiordelisi, si è lasciato scappare una frase che ha fatto un po’ storcere il naso al pubblico. Sul web in queste ultime ore non si parla d’altro. Ma che ha detto nello specifico il vippone da dividere così tanto il pubblico?

Edoardo Donnamaria, che ultimamente ha manifestato antipatia nei confronti di Nikita Pelizon, ha così risposto: “Sì, l’abbiamo già”, per poi aggiungere la frase incriminata: “Facciamo una nuova versione con il sacco in testa e la cintura qui”, indicando il collo. Per poi concludere: “Ed inizi tu”.

Come vediamo dal video nessuno sembra aver dato retta alle parole pronunciate da Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon non ha replicato. Il web, però, non è rimasto a guardare.

Io auguro al donnamaria appena esce che riascolti tutte le cessate dette e che decida di migrare…..lontano lontano lontano #gfvip #iostoconnikita #nikitainfinale pic.twitter.com/8JUYwbjN1O — Lalla (@Lalla84455247) March 5, 2023

Una fetta di pubblico ha trovato esagerato e fuori luogo il modo di porsi di Edoardo Donnamaria nei confronti di Nikita Pelizon, la quale aveva semplicemente posto una domanda. Qualcuno ne chiede dei provvedimenti. La vippona, infatti, visto il clima di “tregua” apparente che si respira in Casa, ha proposto un gioco, ma a quanto pare Edoardo non ha potuto fare a meno di rispondere.

Se c’è chi ha condannato questa frase, altri invece credono che si sia trattata semplicemente di una battuta, magari mal riuscita, ma pur sempre una battuta. Di questo sui social se ne sta discutendo parecchio.