Lorella Cuccarini torna a parlare degli screzi avuti in passato con Heather Parisi e Alba Parietti: ecco le sue dichiarazioni

A distanza di poche ore dal suo 60esimo compleanno, Lorella Cuccarini rilascia una lunga intervista e torna a parlare degli screzi avuti in passato con due grandi volti del mondo dello spettacolo: Heather Parisi e Alba Parietti.

Le parole di Lorella Cuccarini

Come di certo in molti sapranno, il prossimo 10 agosto Lorella Cuccarini festeggerà il suo 60esimo compleanno e senza dubbio questo è un momento speciale per la celebre showgirl. La conduttrice, che a settembre tornerà tra i prof della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, si sta preparando dunque a questo importante giorno e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata, Lorella ha ripercorso non solo la sua longeva e invidiabile carriera, ma è anche tornata sugli screzi avuti in passato con due famosissime donne del mondo dello spettacolo: Heather Parisi e Alba Parietti. In merito alla sua “nemica amatissima”, la Cuccarini ha dichiarato:

«Cosa le ho fatto? Assolutamente niente. Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. “Mai con una ballerina di fila. O io o lei”. E Baudo scelse me».

Lorella Cuccarini ha poi parlato di quanto accaduto con Alba Parietti. I fatti risalgono al lontano 1993, quando la showgirl condusse il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo. Al timone del Dopofestival c’era invece proprio la Parietti e in merito la voce de La notte vola ha affermato:

«Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: “Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi”».

Lorella intanto si prepara a festeggiare i suoi 60 anni e a lei facciamo i nostri più sinceri auguri di buon compleanno, in attesa di ritrovarla ad Amici.