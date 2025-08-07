Cosa è accaduto tra Tony e Jenny

Nelle ultime ore Tony Renda ha rilasciato una nuova intervista ed è tornato a parlare della sua ex fidanzata Jenny Guardiano. Lei però non ci sta e sui social si scaglia nuovamente contro il dj.

Jenny Guardiano vs Tony Renda

Ancora una volta si torna a parlare di Jenny Guardiano e di Tony Renda. Come è noto ai più, negli ultimi mesi i due ex volti di Temptation Island hanno messo un punto alla loro relazione, tuttavia tra loro ci sono stati numerosi scontri social che hanno attirato l’attenzione del web.

LEGGI ANCHE: “Hai cambiato i connotati”, ex fidanzata di Temptation Island presa di mira dagli hater: lei non ci sta e risponde (VIDEO)

Solo nelle ultime ore proprio il dj ha rilasciato una nuova intervista a FanPage e nel corso della chiacchierata è tornato a parlare della rottura con Jenny, dando la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Dopo l’esperienza televisiva ho capito tante cose. Ho fatto cambiamenti importanti, anche se potevo fare di più, ma tutto quello che facevo era inutile, non le interessavano più. Lei non era più felice con me. Ho pensato che la cosa più giusta, anche se mi ha fatto male, era lasciarla andare per la sua strada. Non riuscivo più a renderla felice. […] Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda. Io sono convinto che qualcuno le abbia messo una pulce in testa”.

A seguito dell’intervista però Jenny Guardiano ha deciso di intervenire e con un video postato sui social si è nuovamente scagliata contro Tony Renda, spendendo durissime parole per il suo ex fidanzato. L’ex volto di Temptation Island ha infatti affermato: “Sono stanca di questa situazione, è la terza intervista in cui parli di me. Dici che sono cambiata e che sono una delusione, ma a volte bisognerebbe avere il coraggio di dire: ‘ho fatto pietà’. Hai 45 anni, dovresti farti una famiglia, rapportarti alle donne della tua età e smetterla di scrivere messaggi alle 17enni”.

@jenny_guardiano CORRI A FARE UN “PERCORSO PSICOLOGICO IMPORTANTE”. 🏃 A volte basterebbe stare zitto e fare più bella figura. Bye 👋🏻 ♬ suono originale – Jenny Guardiano

Attualmente Tony non ha ancora replicato alle parole di Jenny e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio.