Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2023

Le voci di corridoio su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Sono passati ben 5 anni da quando Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno dato il via alla loro bellissima storia d’amore. Come in molti ricorderanno solo nel 2020 l’ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno partecipato all’ottava edizione di Temptation Island, e il loro percorso ha appassionato tutto il pubblico. Nonostante qualche difficoltà però Manila e Lorenzo hanno lasciato la trasmissione insieme, dando il via a un nuovo capitolo della loro relazione. Quando poi lo scorso anno la Nazzaro era nel cast del Grande Fratello Vip 6, più volte Amoruso è intervenuto sui social per difendere a spada tratta la sua compagna dagli attacchi del web e degli altri Vipponi.

In molti dunque ipotizzavano che a breve la coppia compisse il passo successo e da tempo si parlava di presunte nozze. Tuttavia adesso arriva una notizia che sta spiazzando gli utenti. Stando a quanto rivela Today infatti, che avrebbe parlato con alcune fonti vicine all’ex Vippona, pare che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si siano lasciati dopo ben 5 anni d’amore. Stando a quanto si legge tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore sarebbe scoppiata una “crisi insanabile”, che avrebbe portato così alla rottura. Questo quanto si legge a riguardo:

“L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. Alcune persone vicine all’ex Miss Italia – con cui lei si sarebbe confidata in questo periodo difficile – hanno spifferato a Today che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile”. Ipotesi che in effetti coinciderebbero con la reciproca assenza dai social. Da tempo i due non si vedono insieme e a quanto pare sarebbero diminuite sempre più drasticamente anche le trasferte di lui. Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione e già finita da settimane. Entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy”.

Attualmente precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni, e non c’è alcuna prova che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si siano lasciati. Tuttavia siamo pronti a fare chiarezza sulla questione qualora uno dei due volesse intervenire per raccontare la verità su quello che starebbe accadendo.